衛武營攜手高美館 「高雄雄厲害」雙館合作挺在地創作
衛武營「高雄雄厲害」演出創意計畫徵選，即將邁入第三屆，為擴大高雄城市品牌跨界效應，衛武營與高雄市立美術館攜手合作，「高雄雄厲害」入選作品，依作品形式與內容，將有機會推薦至高美館「KSPACE高雄實驗場」展出。藉由表演與視覺藝術領域的兩大場館合作，擴大支持藝術多元創作精神 ，讓大眾看到高雄「正港雄厲害」的藝文創造力。
記者陳美嘉／高雄報導
其中，2021年入選「高雄雄厲害」的創作者劉冠妏，作品《CONTACT高雄連線》實驗影像x舞蹈展演計畫，將參與明年(2023)度「KSPACE高雄實驗場」展出。另外，去(2021)年衛武營以流動的力量推出「高雄雄厲害」系列節目，包含：有感於高雄人口組成多元的《進口人類新城》線上展演；寄情於高雄成長記憶的《大河精神—給愛河與密西西比河的爵士組曲》以及在高雄進行影像與音樂創作記錄的影像聲景音樂會《樹仔聲》，其中《樹仔聲》聲景音樂會更於今年赴美西展開巡演，帶著美國的觀眾跨越時空，在高雄的樹下作白日夢。
「高雄雄厲害」邀請藝術家以整個「高雄」作為素材進行創作或主要創作及演出者至少一位設籍於高雄市參與徵件計畫，透過在地創作呈現出這個城市多元的文化樣貌。2023「高雄雄厲害」演出創意計畫徵選收件日期自2022年12月7日起至2023年3月3日止。申請辦法與文件，可至衛武營官網查詢。