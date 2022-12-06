丁寧防治性侵害　「狼爪」突襲女兒：訓練她大叫

Netflix影集《她和她的她》的演員丁寧、編劇溫郁芳，今（6）日出席勵馨基金會記者會防治性侵害，丁寧提到自己婚姻中15年，參加許多團體諮商、遇過類似案例，「我想要跟受過傷害的朋友們說，妳們要相信這不是妳們的錯，這是個學習的歷程，但妳們一定會好起來。」提到很多人都遇到類似事件，但大部分反應都是先否認這些事，彷彿當作沒有發生，丁寧認為：「我們該教育女性，要先勇敢地保護小孩。」
記者羅凌筠/台北報導
已有3個孩子的丁寧說：「絕對要先選擇相信孩子，因為孩子的思考邏輯跟大人不同。有時我們誤會他們說謊，但他們只是說不出來、因為沒有足夠語言可以表達自己。」提到自己在孩子小學3年級時就經常演練：「我經常轉過去忽然摸她，訓練她要大叫。」面對13歲大的女兒，丁寧一再告誡「發生事情時，一定要冷靜、觀察周遭有什麼東西。」
丁寧教育孩子：「就算忘了大叫也沒有關係，但妳回來一定要告訴我。」雖然認為孩子該有基本禮貌，但丁寧仍略帶驕傲地笑說：「我已經把女兒訓練得很剽悍。」她覺得不要把孩子框在一個既定觀念中，「要讓孩子能保有本能的判斷。（受傷時）要接住孩子、讓她們信賴你，她才會相信她自己會好起來，並尋求重要的社會資源。」
《她和她的她》的故事原型起於溫郁芳自身成長經驗，透過陪伴身邊受傷友人，近來飽受脊椎病痛之苦的編劇溫郁芳，以「徒手治療」來比喻這一段創作的心路歷程，「除了身體病痛，類似性侵害這樣的傷痛，不論是所謂受害者或加害人、及周遭的親友，在康復的過程中，這也像是一場徒手治療。」
溫郁芳提到近年戲劇創作，多是議題劇或類型劇，「苦要先包在糖衣裡面，先吸引觀眾進來，再讓大家知道什麼叫作解離與療癒。」最初寫《她和她的她》是想創作女性相關題材，「大家怎麼面對創傷？後來的我們又該如何陪伴？這是一個關於『後來怎麼了？』的故事。」