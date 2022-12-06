特企／遠紅外全身垂直律動機　助銀髮族運動不受限

現代人生活忙碌，往往疏於運動，上班族下了班很疲累，回到家就懶得動，而家庭主婦在家做家事時，也常把勞力當運動來做，至於銀髮族的長輩們四肢漸漸退化，怎麼運動都不舒服，所以更不敢動。但隨著年齡增加，大多數國人因缺乏運動常導致許多慢性病發生，其實，在家可透過律動機來幫助身體達到運動效果，根據研究指出，使用律動機好處相當多。「人因科技」是台灣在地品牌，成立至今年已第28週年，有著製造3C家電豐富經驗，經過一年多來的研發，以最「直覺」、「輕巧」、「安心」為核心，設計出第一台適合全家大小使用的全圓形遠紅外線「人因遠紅外全身垂直律動機」，並於2022年底全新推出！
人因遠紅外全身垂直律動機不論坐著、站著或躺著都好動，讓運動不再受限，搭載業界獨創遠紅外線能量律動機腳墊，同時增加運動過程中持久力與肌耐力，腳墊表面裝置獨家19顆磁石，可以刺激腳底的穴道，而垂直律動機以3mm最佳的振動幅度，調教出4~20Hz每秒運動頻率，每分鐘可達1230次數，是目前業界最多的振動次數。
人因遠紅外全身垂直律動機，每個年齡層的人都適用，且依照身體狀況可調整99段律動速度，9種專家級智能振動頻率，依照循序漸進的運動方式，讓運動也能變得更有趣。此款高度設計13公分友善踩踏高度，特別適合銀髮族長輩使用，且吸盤式強力底部，與地面穩固結合，增加使用安全性，人因科技為此商品主動投保2億4千萬產品責任險，官網上皆有詳細使用說明及使用上的安全須知，讓人操作起來能更加放心！機身目前是業界最輕約8.35公斤重量，輕鬆搬運好收納，並透過人因遠紅外全身垂直律動機，找到適合全家大小都適用的運動方式。
人因遠紅外全身垂直律動機將於111/12/5於挖貝Waby群眾募資平台上市，定價12990元，在112/1/16前購買享有限時超早鳥優惠價7990元，且只要購買此款商品會再贈送人因新負離子能量水壺一支（市價790元）。
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