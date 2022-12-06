新住民體驗家鄉風味　親手製作佳餚

時值歲末年終，隨著疫情趨緩，邊境解封，許多新住民攜帶家人返鄉探親，惟礙於家鄉防疫規定，部分新住民仍無法如期返鄉，移民署北區事務大隊花蓮縣服務站理解這份鄉愁，特於本6日中午假花蓮市新住民學苑舉辦多元文化宣導『體驗家鄉「魯」味 滿足舌尖上食「豫」』活動，邀新住民及眷屬齊聚一堂，品嚐家鄉美味，大家開心敘舊以紓解思念家鄉之情，並以文化脈絡的角度一同探索並認識大陸山東及河南省，盼藉由活動增添彼此互動。
記者賴正琳／綜合報導
活動分別由來自大陸山東及河南省的新住民王瑞珍、張紅麗擔綱講師，王老師一開場即以爽朗的笑聲問候大家：「老鄉見老鄉，兩眼淚汪汪！」她說山東人有濃厚的鄉土情結，所謂人不親土親，同鄉人相見，自有一份親切感。山東省隸屬於北方城市，屬溫帶季風氣候，再加上山東靠海，很多人覺得山東是一個宜居城市，飲食上以麵食類為主，如餃子、包子、餡餅、鍋貼、麵條等之類。而來自河南省的張老師則分享她的故鄉-河南省，她說河南簡稱「豫」，是人們探訪東方文化、華夏文明之源不可不去的地方，歷史底蘊十分深厚，世界文化遺產「龍門石窟」、「少林寺」就在這裡。而河南的豫菜亦以麵食為主，歷史悠久，風味獨特多樣，最不能不提的就是燴麵，在河南大街小巷都能品嚐到這個具特色的料理。而她最推薦的則是河南早餐中最常見的傳統湯類小吃-胡辣湯，湯味濃郁，香辣可口，是她最想念的味道。
分享精彩的課程後，為讓新住民朋友也能體驗魯豫文化的傳統美食，2位老師於現場親手製作山東大餅。老師說這是一種紮實又有嚼勁的發麵大餅，材料和做法都很簡單，只要麵粉加水、酵母，另外，也可以加糖、鹽、油或其它內餡，讓它更有味道，不必使用烤箱，平底鍋即可煎出美味及具QQ口感的大餅。成品一上桌，香味四溢，令人食指大動，在場的新住民在品嚐過後，對於這種乾烙代替油煎料理作法，呈現外酥內軟的口感，感到新鮮有趣，佐以老師為大家凖備的菌菇養生湯品，大家都吃得津津有味，口齒留香，讚不絕口呢！
花蓮縣服務站主任胡朝仁表示，藉今日多元文化宣導活動機會感謝新住民朋友在台的貢獻與努力，使台灣文化更豐富多元；也感謝新住民自己擔綱課程講師，引起新住民的共鳴。另外，111年移民節多元文化活動「厚植新國力，移民故鄉」將在12月10日（星期六）14時至17時在桃園婦女館(桃園市桃園區延平路147號)及緊鄰之延平公園盛大舉行，活動豐富有趣，歡迎民眾前往共襄盛舉。