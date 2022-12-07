特企／台南聖誕公益點燈 為學童打造全球唯一原民聖誕樹
已連續14年舉辦公益點燈活動的台南大遠百於12月3日晚上正式點燈，今年特別與台南市原住民事務委員會合作，打造全世界唯一一棵原住民風聖誕樹，以台灣原住民圖騰彩帶裝飾樹體，再加上周邊共17族台灣原住民族燈箱裝置藝術，營造一棵別具原民風格的聖誕樹，12月3日由台南市長黃偉哲、遠東集團董事長徐旭東、遠東百貨總經理徐雪芳及各界貴賓在台南大遠百1樓廣場一起「為原鄉學童點亮一盞溫暖的燈」公益活動，一起點亮高15公尺的原住民風聖誕樹，在繽紛煙火、紛飛的雪花及泡泡襯托下，現場有500位以上民眾共同感受到聖誕節的溫暖氣氛。
活動當天有原住民市集、最萌的國軍娃娃帥氣跳舞演出、榮獲台南音樂比賽特優和優等獎的三村國小直笛表演、最具原民特色的札哈木樂集迎賓舞蹈等熱鬧演出；現場並設有台南聖誕臨時郵局辦理收寄服務，而且購買郵票即可蓋世界唯一限量特別版的紀念郵戳，還有現場打卡前200名即送小苗木1株或環保標章洗碗精1瓶。
當天更安排原住民學童早上到台南空軍基地參觀並親手摸飛機、親眼看飛機等一日小小空軍體驗，中午享用由台南香格里拉飯店提供的五星級美味午餐，晚上特別由台南市日本人協會成員現場現煮日本傳統拉麵給學童當晚餐，並由日本友人親自送餐，台灣可果美股份有限公司提供有機蔬果汁，來傳達台日友好情誼；下午再到6樓活動中心看一瓷一繪展覽，及製作原住民風DIY小物，讓每位原民學童過個充實且收穫滿滿的一天。
當天所有學童都獲得很豐富的聖誕禮物，有黃偉哲市長贈送不繡鋼餐盒、遠東集團徐旭東董事長代表贈送愛心運動鞋、遠東百貨徐雪芳總經理送最實用的多功能側背包，小朋友也回贈了自己簽名的愛心大卡片，場面歡樂且溫馨；另外還有來自各界送的愛心禮物，讓每個小朋友度過非常開心興奮的一天。今年募鞋共募集三百六十雙鞋，將送給崑山國小、三村國小、永康國小、復興國小、龍潭國小、大灣國小、大橋國小、西勢國小、永信國小、勝利國小、五王國小共11所國小原住民學童。