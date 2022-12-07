節氣「大雪」報到！名稱由來曝 氣象專家：準備越來越冷
今（7）日是24節氣中的第21個節氣、冬季的第三個節氣「大雪」，至於為何取名為大雪呢？中醫師詹景琦解釋，每年在12/6至12/8之間，中國北方地區會受冷空氣影響，常出現較大的降雪，引起地面積雪，故稱為大雪，而這樣的天氣型態大約維持兩個禮拜，就會進入下一個節氣「冬至」，氣象專家賈新興也表示，未來7~14天台灣皆受到東北季風影響，尤其北台灣將持續維持濕冷的天氣直到冬至前，詳細情況還有待觀察，提醒民眾要預防心血管疾病等病症發生。
記者張志浩/綜合報導
根據農委會資料說明，在大雪節氣時期，處在亞熱帶地區的台灣，平地雖然樹葉長青，但多少也有幾分冬意，於高山地區則很明顯地可以感覺出來冬的嚴寒；而從字面上來看，就可以明顯地感受到「小雪」過後，氣溫驟降的變化，此時一波波來襲的寒流往往會引起大家的關注，不僅會讓農作物、養殖漁業遭受寒害，抵抗力較弱的小朋友和老人家也容易感冒或凍傷，因此千萬要注意保暖。
賈新興指出，以時序來說，12月開始就算進入冬季，因此從月初、月中一直到月底，氣溫的趨勢上就是「越來越冷」，若觀察未來7~14天的天氣預報，可以發現大雪一直到冬至前，台灣都深受東北季風影響，雖然中南部的天氣仍較穩定，不時還能看見太陽，但桃園以北地區出現降雨的機率卻是增加，體感也較為濕冷；不過賈新興也強調，以氣候來說只能觀察大致的趨勢，實質的每日天氣仍要多加觀察才能確定，過去也曾發生過冬至非常溫暖的案例。
詹景琦則提醒民眾，大雪過後氣溫驟降，「養心」、「保暖」是最大守則，除了外出多一定要多添加衣物外，大雪時期更要多吃「溫熱屬性食物」，幫助禦寒暖心，如洋蔥、菠菜、大蒜、韭菜、辣椒、生薑、香菜、山藥、桂圓、栗子等；最後是運動不宜過度，應適當調整運動量，微微出汗即可，避免大汗淋漓，否則會傷害津液、耗損陽氣。