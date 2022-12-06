三星OLED電視強勢登台　2023豪華陣容再添生力軍！　

我是廣告 請繼續往下閱讀
強悍QD-OLED科技加持 觀賞體驗大躍進
OLED電視素以能展現純淨的深邃黑色而受到用戶青睞，三星OLED電視的能耐則更上層樓。透過QD-OLED自體發光科技，每個像素獨立發光，提供純淨的黑白對比，並以量子HDR OLED提升亮度，不論場景亮或暗，幀幀細節層次分明、畫面鮮明耀眼。借助三星獨家量子點薄膜，視覺效果更加清晰；另榮獲Pantone Validated™認證，逾2,000種Pantone色彩與多種膚色精準呈現，生動還原劇中影像色彩；加上立體景深強化技術，打造宛如親眼所見的逼真視覺盛宴。此外，三星OLED電視具備極廣域視角，讓光線集中且均勻擴散，享受一致的色彩表現，邀約親友在家中歡聚看電影、追世足，無論從任何角度觀看，都能擁有如同C位的視覺效果，體驗相同的感動。
Gamer致勝利器！暢享超群遊戲規格、獨家功能、沉浸式音效
以三星OLED電視的大螢幕投身在遊戲世界，除了能體驗視覺震撼，更享有優異規格、一系列輔助功能讓玩家大顯身手。三星OLED電視內建4組HDMI 2.1，最高支援[email protected]超高更新頻率，並榮獲業界領先FreeSync Premium認證，暢享不卡頓的飆速快感；透過業界首創超寬電競螢幕比功能，可根據喜好調整為21:9或32:9畫面比例，馳騁戰場視野更寬廣；還可快速喚出Game Bar遊戲工具列，隨時了解更新率、音效輸出等數據，一眼掌握戰備狀況。此外，三星OLED電視支援杜比全景聲、搭載2.2.2聲道真實天空音場，結合聲音隨畫面影像移動的獨家魔術音效功能，強化聲音深度與環繞臨場效果，從旁呼嘯的賽車、盤旋於空中的戰機，彷彿置身現場；結合獨創魔幻音場，電視揚聲器結合Soundbar同步播放音源，沉浸感加倍！
智慧一機整合 串聯高效生態圈
三星OLED電視內建直覺便利的Smart Hub娛樂介面，整合多平台訂閱影音服務，輕鬆隨享Netflix、Disney+、YouTube等熱門串流內容。借助內建多重視窗功能，一次最多可同時分割為兩個畫面，無論邊追劇邊查找演員資料、玩遊戲同時搜尋攻略，大幅提升效率；還可進行跨裝置串聯，透過感應連結功能，將三星手機輕觸電視即可將畫面投放至電視上，亦支援AirPlay 2，智慧全制霸！
https://promotion.twsamsungcampaign.com/2022-2023-ctv-sp/rule.aspx。