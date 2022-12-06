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江澤民「遺體移北京」辦追悼會！習近平致詞罕提八九學運

▲中共前領導人江澤民11月30日逝世後，今(6)日於北京人民大會堂舉辦追悼大會，（圖／美聯社／達志影像）
▲中共前領導人江澤民11月30日逝世後，今(6)日於北京人民大會堂舉辦追悼大會，（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國前前國家主席、中共前總書記江澤民逝世，昨出殯火化後今（6）日在北京人民大會堂舉行隆重的追悼大會。中國國家主席習近平致詞時稱江澤民的英名、業績、思想、風範將永載史冊，同時罕見提到六四事件。江澤民治喪委員會也在會後發布第3號公告，稱各國、各界對江澤民的弔唁表示衷心感謝。

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中共前總書記江澤民患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，11月30日在上海逝世。江澤民的追悼大會今早10點開始，全場先是默哀致意、唱國歌，接著習近平發表長達近1小時的談話。李瑞環、曾慶紅、溫家寶、李嵐清等多名中共元老均出席，而前一天到解放軍總醫院送別江澤民的中共前總書記胡錦濤則沒有現身。

習近平提到，「我們在首都人民大會堂隆重舉行追悼大會，極其沉痛地悼念敬愛的江澤民同志」，並稱全黨全軍全國各族人民，為失去了江澤民同志這樣一位偉大人物感到無限悲痛，世界各國人民、各國領導人和各方面國際友人也表示深切哀悼，「我們愛戴江澤民同志，懷念江澤民同志，是因為他把畢生心血和精力都獻給了中國人民，為爭取民族獨立、人民解放和實現國家富強、人民幸福鞠躬盡瘁、奮鬥終身。」

致詞中習近平回顧江澤民的生平，包含其在上海的建樹、港澳回歸中國、推動兩岸九二共識等等；習近平也提到「八九學運」期間江澤民穩定上海學生示威抗議的功績，卻對六四天安門事件避而不提，「1989年春夏之交我國發生嚴重政治風波，江澤民同志堅決擁護和執行黨中央關於旗幟鮮明反對動亂、捍衛社會主義國家政權、維護人民根本利益的正確決策，緊緊依靠廣大黨員、幹部、群眾，有力維護上海穩定。」

這次江澤民的告別式，官方比照25年中國第二代領導核心鄧小平的悼念儀式，官方寫道，「根據鄧小平同志的囑托和親屬的意見，不舉行遺體告別儀式」。而對江的悼念並沒有提到前半句。默哀期間全國人民也必須跟著默哀3分鐘，而一切有汽笛的地方都要鳴笛3分鐘、防空警報鳴響3分鐘。

▲▲中共前領導人江澤民11月30日逝世後，今(6)日於北京人民大會堂舉辦追悼大會，（圖／美聯社／達志影像）
▲中國今舉辦江澤民追悼大會。（圖／美聯社／達志影像）
江澤民治喪委員會也在會後表示，感謝國際各界的悼念，「各界友好人士，一些國際組織的負責人，許多國家的駐華使節，在華的外國友人，海外華僑、華人，港、澳、台同胞發來了大量唁電、唁函，發表聲明、談話，參加弔唁活動，表示深切的哀悼和慰問。對此，謹表示衷心感謝。」

值得注意的是，過去中國領導人逝世後一般就地火化，而不是長途跋涉將遺體送往首都。由於上海是「江澤民派系」大本營，在治喪委員會名單也出現「江派」的支持者如曾慶紅、胡錦濤等人。

根據《BBC》報導，美國紐約城市大學（The City University of New York）政治學教授夏明指出，對於習近平來說悼念儀式在他自己的管控之下進行，而非由上海的官員來操辦，相對更安全一些，「如果民眾的悼念與江的舊部可能的行動出現交集，會不會對他帶來政治上的後果，我想這是他會提防的」。
 

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