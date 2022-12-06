江澤民「遺體移北京」辦追悼會！習近平致詞罕提八九學運

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習近平提到，「我們在首都人民大會堂隆重舉行追悼大會，極其沉痛地悼念敬愛的江澤民同志」，並稱全黨全軍全國各族人民，為失去了江澤民同志這樣一位偉大人物感到無限悲痛，世界各國人民、各國領導人和各方面國際友人也表示深切哀悼，「我們愛戴江澤民同志，懷念江澤民同志，是因為他把畢生心血和精力都獻給了中國人民，為爭取民族獨立、人民解放和實現國家富強、人民幸福鞠躬盡瘁、奮鬥終身。」
致詞中習近平回顧江澤民的生平，包含其在上海的建樹、港澳回歸中國、推動兩岸九二共識等等；習近平也提到「八九學運」期間江澤民穩定上海學生示威抗議的功績，卻對六四天安門事件避而不提，「1989年春夏之交我國發生嚴重政治風波，江澤民同志堅決擁護和執行黨中央關於旗幟鮮明反對動亂、捍衛社會主義國家政權、維護人民根本利益的正確決策，緊緊依靠廣大黨員、幹部、群眾，有力維護上海穩定。」
這次江澤民的告別式，官方比照25年中國第二代領導核心鄧小平的悼念儀式，官方寫道，「根據鄧小平同志的囑托和親屬的意見，不舉行遺體告別儀式」。而對江的悼念並沒有提到前半句。默哀期間全國人民也必須跟著默哀3分鐘，而一切有汽笛的地方都要鳴笛3分鐘、防空警報鳴響3分鐘。
江澤民治喪委員會也在會後表示，感謝國際各界的悼念，「各界友好人士，一些國際組織的負責人，許多國家的駐華使節，在華的外國友人，海外華僑、華人，港、澳、台同胞發來了大量唁電、唁函，發表聲明、談話，參加弔唁活動，表示深切的哀悼和慰問。對此，謹表示衷心感謝。」
值得注意的是，過去中國領導人逝世後一般就地火化，而不是長途跋涉將遺體送往首都。由於上海是「江澤民派系」大本營，在治喪委員會名單也出現「江派」的支持者如曾慶紅、胡錦濤等人。
根據《BBC》報導，美國紐約城市大學（The City University of New York）政治學教授夏明指出，對於習近平來說悼念儀式在他自己的管控之下進行，而非由上海的官員來操辦，相對更安全一些，「如果民眾的悼念與江的舊部可能的行動出現交集，會不會對他帶來政治上的後果，我想這是他會提防的」。