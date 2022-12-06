沉寂近40年！夏威夷火山爆發　居民警戒斷路、遊客樂合照

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雖然目前火山噴發沒有立即危及附近城鎮，但美國地質調查局仍警告住在大島上的約20萬居民，指出火山「可能非常活躍，熔岩流位置與前進方向可能快速改變。」美國地質調查局在聲明中表示，熔岩流目前還限於山頂，趨勢顯示岩漿流向會往東北方裂谷，不會威脅到山腳下社區，現在狀況還算穩定。
由於火山爆發岩漿約位於毛納羅亞山區的小行星對地撞擊預警系統（Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System，ATLAS）之一的天文台以南約5公里、離天文台海拔900公尺的高處，ATLAS主要研究人員之一John Tonry表示，「目前天文台停止工作，大家正在考慮優先帶走哪些資料和器材等事前準備，不過目前覺得還不需撤離。」
其他位於毛納羅亞山區的觀測站，如研究大氣的美國國家大氣研究中心（National Center for Atmospheric Research）、監測太陽活動的毛納羅亞太陽觀測天文台（Mauna Loa Solar Observatory）。太陽科學家兼高海拔天文台站長Holly Gibert表示，「岩漿可能會噴發數週，對測站倒是沒有危險。為求謹慎，觀測人員不會到站工作。」
毛納羅亞火山爆發後，為附近的希洛鎮帶來一波旅遊潮，旅遊業是夏威夷經濟引擎，大島市長羅斯（Mitch Roth）預估，火山噴發期間，度假民眾不會有太大問題，真正影響旅遊業可能性非常小。《美聯社》報導指出，約有數千人前來參觀火山噴發景象，旅館房間也都銷售一空，夏威夷的直升遊覽公司也在火山爆發後接到多筆生意。
有觀光客表示，「我們能在有生之年見到這場景，真是太神奇了，畢竟沒多少人看過。」更有人直接將車子停在橫貫大島的200號公路「馬鞍路」沿線，拍攝火山熔岩奇景。
但相較於觀光客的興奮，當地居民相當頭痛。若是火山熔岩阻斷了馬鞍路，等於是截斷大島連接東西兩側的最快路線。若是道路無法通行，駕駛就必須從北部以及南部尋找替代的沿海路線，將可能增加通勤、就醫、貨物運送的時間。當地一名護士就坦言十分緊張，因為他光是從「馬鞍路」通勤，單程就要花上1小時45分鐘，若是道路被岩漿阻斷，預計路程時將會延長至2小時半至3小時。
另外，從火山噴口冒出的火山氣體，主要是二氧化硫，也是有害氣體，夏威夷衛生局主任查爾（Dr. Libby Char）表示，目前大島空氣質量大致良好，但官員們正在謹慎監測。
除了火山熔岩以及火山氣體之外，位於檀香山的國家氣象局也發布火山灰警告，大島部分地區受到影響，一些區域可能聚集多達四分之一吋的火山灰。州長伊格表示，有呼吸道敏感民眾應採取預防措施，盡量減少暴露在火山灰當中。
毛納羅亞火山是構成夏威夷群島最南端島嶼大島的五座火山之一，火山體積至少有1萬8000立方英里，測量從海底到山頂，是世界上最大的火山。