MLB／為Bonds抱不平！恩師Bochy：希望他能進名人堂
美國棒球名人堂的當代賽事委員會結果在近日出爐，16位審議委員將針對落選名人堂球星，重新決定他們進入名人堂的資格，但最終僅有前明星一壘手Fred McGriff通過12票的門檻，而傳奇球星Barry Bonds則是連4票都不到，再次叩關名人堂失敗，但日前Bonds在巨人隊時期的恩師Bruce Bochy就跳出來幫他說話，表示「希望他能進名人堂」。
記者簡名杉/綜合報導
現年67歲的Bochy，於2019年季末宣布退休，離開帶領了13年的巨人隊，但時隔4年卻應德州遊騎兵的邀約，再度出山接下教頭，而在法國出生的他，同時也是明年WBC經典賽法國隊的總教練。
Bochy與Bonds曾在2007年賽季於巨人隊共事，而那一年剛好是Bochy接任巨人教頭第一個賽季，也是Bonds的生涯最後一個賽季，但Bonds在當年還是打出了.276/.480/.565的超猛打擊三圍，單季還被保送了多達132次，並且還有28支全壘打的演出。
Bochy近日代表遊騎兵隊出席大聯盟冬季會議時提到，他尊重選拔委員與記者的投票結果，但Bonds是他從來沒見過最好的選手，也是值得入選名人堂的選手，但Bochy也說，他知道用過類固醇的選手，確實很難入選，但仍希望Bonds有一天能進入名人堂的殿堂。