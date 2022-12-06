本土確診數仍破萬！莊人祥：下週有可能「單日低於萬例」

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根據中央流行疫情指揮中心資料，確診個案新增中重症24例（中症9例、重症15例），其中22人死亡，死亡個案年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中22人有癌症等重大疾病或慢性病史，15人未打滿3劑疫苗、全數沒有接種任何疫苗，11人年齡超過80歲。無特殊死亡個案。
對於單日新增本土個案低於萬例的可能性，莊人祥分析，考慮每週新增個案數最低的日子例行落在週一，但這週一（12月5日）新增病例數仍然超過萬例，為1萬209例，認為本週單日新增不會低於萬例，但因為近期BA.5疫情持續下降，應該不會驟變，下週不排除出現萬例以下單日新增病例數的可能性。
接種疫苗是避免重症、死亡重要方式之一，昨天莫德納次世代疫苗總共接種1萬6150人次，其中BA.1雙價疫苗接種1238劑；BA.5雙價疫苗接種1萬4912劑。
莫德納全球資深副總裁柏格斯泰特（Patrick Bergstedt）近日來台，今天下午在活動中提到將安排與衛福部見面，一定要表達謝意。莊人祥表示，這一、兩天應會見面商談後續疫苗採購、配送等相關事宜。
根據指揮中心統計，今年1月1日至12月5日本土輕症、無症狀個案累計828萬9173例、占99.55%，中症累計2萬1647例、占0.26%，重症累計1萬6030例、占0.19%，其中死亡累計1萬3667人。（編輯：管中維）1111206