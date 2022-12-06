薔薔分享德國夜店「情慾門檻」 虧李唯楓一定會被踢出去
八大綜合台節目《WTO姐妹會》討論「各國慾望之城」，現場各國新住民與來賓穿上自己的戰袍登場，薔薔大尺度性感套裝令人不敢直視，還分享德國夜店文化，主持人莎莎不禁開玩笑說：「我跟郭彥均2個主持人今天好像家長，對比之下穿太多。」
記者侯家瑜/綜合報導
巴西Kevin首先介紹巴西人不僅熱情也喜歡身體接觸，也透露嘉年華期間，巴西人會分泌「大量賀爾蒙」，因此巴西政府規定每一個城市都要有保險套站。Kevin表示：「在嘉年華期間，每一個捷運站都會有一個地方可以免費領取保險套，就是為了防止傳染病。」薔薔也以自身經驗分享德國更厲害，她說：「在德國要進去他們的夜店門檻非常高，從排隊就要表現非常有情慾的樣子，沒有讓人覺得你進去就是要幹嘛的，即使你在外面排3、4個小時也會把你踢出去。」一旁的李唯楓聽得讚嘆連連，讓薔薔忍不住提醒他：「不要一直講話，像你一定會被踢出去，因為他們很注重從排隊就要有態度！」
來賓班傑則在節目裡分享美國的「撒錢文化」，來自美國的Nicole提及，美國最有名的就是拉斯維加斯的脫衣舞俱樂部，透露很多美國明星在成名之前都在做這種職業，並說明：「美國人不會因為她以前是脫衣舞孃，就對她特別有偏見，現在反而有很多人還因為是脫衣舞孃在網路上發展的很有名，也很有錢。」聽到各國對於身體的探索與解放，讓莎莎有感而發：「每個國家喜歡的不太一樣，今天的主題是很正常的話題，也希望觀眾不要用太多的眼光去看它。」《WTO姐妹會》每週一至週五晚間11點於八大綜合台播出。