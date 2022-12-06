明「大雪」各地氣溫曝！3區慎防大雨 台北太陽請假1整週
近期台灣受到東北季風影響，氣溫相較於前幾週明顯下降，今（6）日台灣本島平最低溫僅攝氏14.3度，出現在南投中寮和桃園楊梅，中央氣象局表示，明（7）日迎接節氣「大雪」，東北季風會稍微減弱至後天（12/8），各地高溫略有回升，不過體感幾乎沒有改變，北部仍較濕冷，中南部需留意日夜較大的溫差；而基隆北海岸、東北部地區及大台北山區需留意並局部大雨的發生，預期至少到下週二，北台灣天氣都較不穩定，尤其台北地區陽光露臉時間極短，民眾請多加留意最新天氣資訊。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員黃恩鴻表示，明日起東北季風稍微減弱，各地高溫回升攝氏1~2度，北部落在攝氏19~21度、中南部、花東地區攝氏26~30度，白天感受較溫暖舒適，不過低溫變化較小，台中以北仍落在攝氏17~18度，南部和花東地區也只有攝氏19~20度，因此日夜溫差大，早出晚歸需多添加衣物。
黃恩鴻指出，從昨（5）日下午到今日傍晚，降雨主要落在台北擎天岡92毫米、新北大坪79毫米、基隆七堵51毫米，明日雖然東北季風稍弱，但對雨的強度和雨區影響不大，基隆北海岸有雨，東北部地區及大台北山區有短暫雨，並有局部大雨發生的機率，中部以北、東部地區及馬祖亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。
此外，今日台灣附近仍有9～10級的強陣風，對此氣象局持續發布「陸上強風特報」，提醒桃園至台中、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、蘭嶼、綠島易有9至10級強陣風，彰化至臺南、東部、東南部沿海空曠地區及馬祖、金門易有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；不過明日東北季風減弱，預期強陣風將降至8~9級。