AcQUA源少年「沒錢也要孝順爸媽」！過年包2000家人泛淚
人氣選秀節目《原子少年》中脫穎而出的「AcQUA源少年」須弘道、林毓家、黃莑茗、盧佾暘、李秉諭今（6日）出席活動，平均年齡17歲的他們，聊到近期走紅、收入增加，下個月過年一定會包大包紅包給父母，意外透露去年成員存款不多時，仍包了2000元給長輩，十分孝順。
記者陳雅蘭/綜合報導
「AcQUA源少年」首次唱跨年，他們透露近期正在準備下一支作品，以及為2場跨年做練習，要粉絲期待一下。對於第一次在數十萬人的面前表演，莑茗表示非常緊張，但他透露這是他2022年許的願望，當時聽到要唱跨年後，回去翻了貼文，表示：「夢想終於實現！」
跨年後即將來到春節假期，問及今年收入滿滿，是否會包紅包給爸媽？莑茗開玩笑表示：「先收最後一年的紅包！」毓家透露去年就有包2000元給奶奶，他說：「因為奶奶從小把我養到大，第一次帶我去跳舞的也是奶奶，去年有收入後第一個就想到（她），沒有很多，就還是包給奶奶。」奶奶則泛淚收下孫子的心意。
秉諭則是感謝媽媽把精力、時間放在自己身上，今年一定會包一包大的，「排練媽媽都會載我去，我排練完後她再來載我，我是一位幸福的小孩」。
弘道表示會準備禮物，「我不喜歡用錢來代表我的愛，買他喜歡的食物、包包、精品都可以」。佾暘笑說今年還是18歲，所以「今年最後一年收紅包」，隨後表示他會送禮物給媽媽，去年跟妹妹合資送了母親最愛的手機殼；莑茗隨即補充，今年有包2000元給媽媽，反被毓家調侃：「媽媽就包一個更大包的回來給你」、「算是投資理財」。