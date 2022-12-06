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落實永續發展！中聯資源通過台灣智財管理制度驗證

▲中聯資源公司通過台灣智慧財產管理制度A級驗證審查。(圖／記者黃守作攝，2022.12.06)
▲中聯資源公司通過台灣智慧財產管理制度A級驗證審查。(圖／記者黃守作攝，2022.12.06)

記者黃守作／高雄報導

中聯資源公司首次申請台灣智慧財產管理制度A級驗證，於日前即由台灣智慧財產管理制度(TIPS)驗證委員對該公司於智財管理方式，給予審查結果正向之評價，通過驗證審查，顯示該公司員工均能落實智財管理規定，對中聯公司永續發展具正面肯定。

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中聯資源公司總經理上官世和表示，該公司致力強化智慧財產管理及提升研究開發量能，為降低智慧財產爭議及侵權風險，於今(111)年初導入台灣智慧財產管理制度(Taiwan Intellectual Property Management System，簡稱TIPS)，並於日前順利完成TIPS A級驗證審查。

上官世和說，台灣智慧財產管理制度(TIPS)是由經濟部工業局委託資策會執行審查，工業局積極鼓勵企業導入TIPS，藉此促進產業推動智財布局、健全智財管理。

中聯公司以致力資源永續及價值創新，成為循環經濟的卓越企業為願景，長期進行資源再利用技術的開發，目前全台灣再生資材種類及來源多元，因此相關資源化技術，或其加工製程專利日新月異，相關技術、專利從初始概念形成、開發過程到最終成果產出，都是智財管理所涵蓋的議題，此次，該公司首次申請驗證，即順利完成TIPS A級驗證審查，顯示不論在人員、物料、規章制度、設施及研究開發等各面向，均已建構完善智財管理系統及制度。

上官世和指出，中聯資源公司藉導入TIPS，全面考量公司利害關係人期望，並評估智財風險及機會，設定「強化公司智財管理及營業秘密保護，深化同仁智財觀念及保護意識」為年度智財政策，而將原為各自獨立智財規定的「點」，互相串聯同屬性規章成為「線」，最後建構為智財管理系統的「面」，以確保智財管理制度之完整性及一致性。

除此之外，該公司透過對同仁進行全面教育訓練，將智財觀念及規定深植於所有員工心中，不只使智財管理制度運作順暢，更讓全體員工齊心協力，共同保護公司智財權益。

上官世和並指出，中聯資源公司藉制定智慧財產管理機密文件管理要點，以完善智慧財產管理及避免智財機密文件外洩，也訂定各項管理系統運作持續改善長期策略，該公司將不斷精進智財管理制度，創造公司智慧財產領域最大競爭力，提升公司治理能力，以優化永續經營能力。

此次，中聯資源公司順利完成TIPS A級驗證審查，該公司將持續強化公司治理與提升競爭力，以朝向成為循環經濟領頭企業的目標邁進。

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