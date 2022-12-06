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台日貿易簽MOU　確立未來3年強化數位轉型等3大合作服務

▲貿協董事長黃志芳（圖右）率團赴東京參加「T-J雙邊聯席會議」，並與日本貿易振興機構（JETRO）理事長佐佐木伸彥（圖左）洽簽合作備忘錄。（圖／貿協提供）
▲貿協董事長黃志芳（圖右）率團赴東京參加「T-J雙邊聯席會議」，並與日本貿易振興機構（JETRO）理事長佐佐木伸彥（圖左）洽簽合作備忘錄。（圖／貿協提供）

記者鄭妤安／台北報導

外貿協會（TAITRA）今（6）日指出，董事長黃志芳率團赴東京參加「T-J雙邊聯席會議」，並與日本貿易振興機構（JETRO）理事長佐佐木伸彥洽簽合作備忘錄，確立透過「數位轉型」、「台日企業合作開發第三地市場」以及「加強農林水產與食品業推廣」等強化未來3年彼此服務與合作。

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黃志芳日前率貿協團赴東京參加疫後第一次「T-J雙邊聯席會議」，與日本貿易振興機構理事長佐佐木伸彥洽簽合作備忘錄，雙方近年努力協助台日企業合作拓展第三地市場，已促成數項成功案例，並在此次會議提出2.0版升級作法。

佐佐木表示，根據JETRO最新調查，因應供應鏈重組，日本企業傾向在地採購、生產、銷售；黃志芳回應，全球供應鏈重組趨勢升溫，未來三個重點國家為印度、越南，墨西哥，盼貿協與日本貿易振興機構能協助台日企業至這些國家布局供應鏈，聯手開發當地商機，創造互利雙贏。

台日雙方也探討全球經貿受地緣政治、升息、通膨、供應鏈重組等干擾下，如何透過「數位轉型」、「台日企業合作開發第三地市場」以及「加強農林水產與食品業推廣」來強化彼此服務與合作，並透過簽訂合作備忘錄(MOU)，確立雙方未來3年合作方向。

黃志芳分享台積電到美國鳳凰城設廠，帶動台灣供應鏈企業前往美國投資，預測台積電也即將在熊本設廠，預有望帶動效應，基於貿協及JETRO都肩負協助廠商海外布局的任務，提議一起合作協助台日企業參與台積電供應鏈。

此外，為了刺激加工食品出口，經濟部今年10月啟動「台灣食品全球GO」計畫，由貿協協助業者分散市場，日本即是台灣主要拓銷市場之一。協助彼此推廣農產品是TJ議約長期已來的合作的項目。

佐佐木提到，明年將組團赴台參加台北國際食品展，協助日本農業對外拓銷，黃志芳則回應，明年將率大型展團赴東京國際食品展，雙方藉由東京食品展及台北國際食品展兩平台，互組國家館，並協助安排與當地進口商媒合與洽談。

此外，黃志芳將於TJ會議後參訪日本衛星、航太及能源等知名企業及隱形冠軍企業，發掘雙方企業合作契機。

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