《灌籃高手》電影票房飆13億！井上雄彥親揭「隱藏巧思」

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而他也透露起初並不太想做電影版，但製作人這十年來努力不懈地邀約讓人感動，加上當年結束連載後，不只是粉絲，還有他本人都有感到遺憾的地方，他也想做些彌補並讓大家感到開心，並且有部分深層的故事以及人物角色的靈魂等沒畫出來，都想藉由這次電影版呈現給大家；這次電影透過3DCG的技術來呈現原作記憶中的「籃球感」，汗水的揮灑、接球的身體反應、出手投籃等都細膩刻畫；聲優的部分，井上雄彥也親自指導並強調不要過多誇張的感覺，而是用自然的方式呈現，要重視高中籃球員在球場上的感覺。
故事從「新」的角度切入，把當初作品沒畫到的宮城良田故事補上，影迷也熱烈討論，井上雄彥進行《灌籃高手》的連載時正值23-29歲壯年時期，經過26年的人生歷練，思考跟價值觀一定跟初出茅廬時期不一樣，並指出從宮城良田的角色看到原作本人的影子，身高167公分的井上雄彥當年就是在哥哥的建議下加入籃球社，而且跟宮城良田一樣是後衛的位置，猜測或許是原作也透過這次電影版與自我對話，因此井上雄彥才會賦予電影版「新的生命」；井上雄彥也表示如果能讓大家體會到「第一次看到這樣的《灌籃高手》並且找回初次的感動」他就能感到心滿意足。
《灌籃高手The First Slam Dunk》的湘北主要5名角色大換血，櫻木花道（木村昴）、流川楓（神尾晉一郎）、赤木剛憲（三宅健太）、宮城良（仲村宗悟）、三井壽（笠間淳擔綱）。至於赤木晴子由美女聲優《機動戰士鋼彈SEED DESTINY》「露娜瑪利亞．霍克」坂本真綾詮釋，安西教練由《航海王》「吉貝爾」寶龜克壽配音，引發網友熱烈討論。台灣有不少鐵粉早已迫不及待衝日本搶看第一波，並且分享在電影院跟著許多日本影迷一起感動到哭的微妙感覺，淚喊回台灣後要再刷好幾刷才行：「3DCG效果超強，球員、籃球的移動跟汗水都很逼真，緊張到跟著流手汗。」、「這就是井上雄彥的灌籃高手。」《灌籃高手The First Slam Dunk》將於2023年1月13日在台熱血上映！