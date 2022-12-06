《酒鬼都市女人們2》來了！SJ始源「髒到爆」 淒慘可憐
韓劇《酒鬼都市女人們》由李先彬、韓善伙、鄭恩地、SJ崔始源主演，第二季即將開播，今（6日）舉辦記者會，該劇主景這次搬進山中，大家也分享拍攝發生的趣事，始源這次「邋遢升級」，鬚髮合一的狼狽造型，連導演都深感同情。
記者陳雅蘭/綜合報導
《酒鬼都市女人們》是一齣描述3個習慣在下班後相約喝幾杯，以酒作為人生信仰的30歲女子日常生活的喜劇作品，2021年第一季播出後，因爆笑有趣但又貼近人心、溫馨感人的內容而受到觀眾喜愛；《酒鬼都市女人們2》除了接著描述3位女主角各自的感情狀態、繼續上演各種失控的酒局之外，還將帶給大家全新的風貌。這一季的亮點就是3位女主角到深山中過了一段與世隔絕，且趣事不斷的隱居生活，劇組為此開拔到遠離首爾的深山中拍攝，讓演員與工作人員都吃盡苦頭、印象深刻。
導演回憶起拍攝當下，表示在深山上廁所不方便，大家只能盡量少喝水，女演員和女性工作人員還得事先排定時間一起去上廁所。鄭恩地透露原本大家都很怕蟲，一開始在深山拍攝時，只要有蟲出現就會被嚇到尖叫逃跑，但拍到後來都已習慣到可以看著蟲子慢慢爬走，而且正因為不像在都市拍戲來的方便，所以特別感謝李先彬每次都帶一大袋的零食，讓大家能夠補充血糖，崔始源對此大讚李先彬像「哆啦A夢」，艱苦的拍攝環境，讓演員們培養出戰友般的好感情。
劇中3位女主角隱居深山的期間，始源為了尋找李先彬，也上山下海深入荒郊，讓原本已經很頹廢的外型更加「進化」，久未修理的鬍鬚，濃密到與頭髮相差無幾，彷彿「鬚髮合一」。始源的新造型成為記者會上的話題之一，他自認看起來淒慘、可憐，甚至連導演都覺得應該要多照顧他一點，沒想到一旁的李先彬忽然爆料說：「但其實他很享受！」此話一出笑翻眾人。《酒鬼都市女人們2》12月10日起於friDay影音、愛奇藝國際站播出。