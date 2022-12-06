因應全球金融波動　蔡英文指示蘇揆朝三面向提政策

因應國際經濟面臨高通膨及衰退風險，加上疫情衝擊、美中競爭及烏俄戰爭等嚴峻挑戰，加劇全球經濟金融波動，同時影響全球供應鏈重組進程，連帶牽動台灣整體經濟環境變化。總統蔡英文今（6）日邀集行政院長蘇貞昌等人，針對國內整體經濟情勢與政府因應方案進行討論，會後蔡英文指示穩定民生物價、減輕人民生活負擔、確保整體經濟及金融穩定三面向進行，請政院提出具體政策措施。
記者陳威叡／台北報導
總統府發言人張惇涵表示，鑑於全球經濟面臨的重大變局，以及國際主要機構皆預測2023年全球經濟成長動能將減緩，台灣雖預估明年可望連續5年經濟成長率高於全球平均，但仍將面臨各項挑戰。蔡英文認為，政府必須全力維繫台灣經濟成長動能，持續穩定民生物價，照顧弱勢族群及年輕朋友，並協助受衝擊產業，減輕人民生活負擔，初步提出三個面向作出指示。
張惇涵說，首先維持經濟成長動能，穩定民生物價，持續維持國內投資成長，活絡內需及消費市場，並提出相關振興措施以協助產業恢復元氣。同時也要加強穩定民生物價，從成本及供給面雙管齊下，確保重要民生物資供應及價格的穩定。
第二加強照顧弱勢族群，減輕人民生活負擔。張惇涵指出，對於經濟弱勢族群應持續給予協助，減少生活負擔。中央政府也將主動規劃推動公共運輸補貼政策，減輕通勤族支出。同時為減輕人民租屋負擔，現行租金補貼政策朝向更簡政便民進行調整，並將加速推動相關修法，及運用多元政策平抑房價。
最後則是強化金融機構及國營事業因應經濟、金融波動的韌性，建立有效的應變機制，確保整體經濟及金融的穩定。張惇涵說明，蔡英文請院長蘇貞昌及相關部會陸續提出具體政策措施，因應國際及國內整體經濟局勢變遷。