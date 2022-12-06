被陳亞蘭奪走金鐘視帝　郭子乾反串「穿女裝」拚了

陳亞蘭以電視歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》力壓《茶金》郭子乾，抱回金鐘獎視帝，在舞台劇版《嘉慶君遊臺灣》裡輪到郭子乾拚了，今（6）日與白雲穿古裝反串登場，誓言成皇帝身邊最美女人，郭子乾對扮相有自信，「我扮起來非常漂亮，光化妝就化1個小時。」白雲自豪「我扮女裝屬於可愛型」，陳亞蘭笑喊：「他們倆比女人還女人！真的是太美了。」
記者羅凌筠/台北報導
郭子乾與白雲在《嘉慶君遊臺灣》舞台劇版分別飾演陳亞蘭的母親蘭姨，與對她一見鐘情的劉英，兩位「女主角」日前在為舞台劇定妝時，陳亞蘭親自幫他們化上腮紅，打趣說：「這身裝扮外出逛街，肯定回頭率超高。」
郭子乾現場示範撩皇上陳亞蘭，作勢親吻，陳亞蘭驚呼：「哪有母親撩兒子的！」郭子乾笑稱，「（金鐘獎）男主角就贏不過，我只好男扮女裝，剛好這次就是演嘉慶君他媽。嘉慶君被暗殺，我演個盲人，但我眼盲心不盲，被亂箭射到都接得到，但就是接不到金鐘獎。」陳亞蘭也馬上接哏回，「同輩贏不了就爬到我頭上來。」惹得全場哈哈大笑。
陳亞蘭瞞著郭子乾找他兒子同台演出，「郭哥將與兒子同台，各自演各自角色之外，還有轉變呈現父子情。請期待他們倆怎麼樣從戲劇角色中，從各自角色跳出來演父子。」還有一個亮點就是邀請白雲演出，也是白雲從影以來第一次演出舞台劇。導演葉天倫補充，「請到這次兩位喜劇泰斗與亞蘭姐擦出火花，展現嶄新的面貌，會運用影像方式去感動觀眾，用影像化的方式產生共鳴。」