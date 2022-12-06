明仁會求職陷阱！夫妻遭拘禁毒打45天 協取贓款近300萬
花蓮一對20多歲夫妻，日前因夜市擺攤生意不佳，在網路上看到高薪徵才廣告後，遂北上前往應徵，不料2人抵達後，立刻被4名竹聯幫明仁會成員囚禁長達45天，除了銀行帳戶遭拿去用做詐騙人頭戶外，過程中夫妻2人亦遭毆打、電擊棒恐嚇，直到某日凌晨，負責關押的小弟喝醉，2人才趁機逃跑，警方獲報後，隨即展開調查，並逮捕陳姓主嫌等4人到案，全案將依恐嚇取財、妨礙自由等罪送辦。
編輯中心/綜合報導
據了解，受害夫妻過去曾在夜市擺攤做生意，去年5月透過IG發現，有一份工作標榜日薪4、5千元，且無須工作經驗、工作彈性，因此立刻上門應徵，但到了台北後，卻遭陳姓明仁會幹部等4人控制。
在這45天的囚禁生活中，夫妻倆多次被帶到銀行申辦帳戶、約定轉帳，並遭脅迫赴ATM取款20次、共計近300萬元，若有任何反抗，就會換來一頓毒打，直至去年7月5日凌晨，夫妻2人趁著負責看守的犯嫌酒醉熟睡後，才偷偷拿到鑰匙逃出生天。
警方獲報後，隨即成立專案小組調查，並順利在台北市將陳姓主嫌等4人拘捕到案，同時查扣手機4支、人頭提款卡3張、黑莓卡、筆電等證物，訊後已依恐嚇取財、妨害自由、傷害、詐欺、組織犯罪條例等罪移送新北地檢署。（編輯：陳苾暐）