清原限3天燒仙草買1送1 初韻「吸的湯圓」雙12也買1送1
冬天不只要吃暖胃甜品，手搖飲也來搶客人啦，清原芋圓的「黑金燒仙草」可以搭配4種配料，是冬天很受歡迎的熱呼呼甜品，12/8～12/10限3天，在彰化以南、花東地區限定推出「黑金燒仙草買1送1」優惠寵客啦。初韻呼應雙12購物節，推出寒冬必吃「用吸的湯圓」手搖飲，主打迷你湯圓手搖飲，12/12上市當天送出「新品買1送1」優惠。
記者蕭涵云/綜合報導
氣溫跌破20度，好想吃上一碗熱呼呼香QQ的甜湯暖暖身，清原芋圓以經典不敗的燒仙草搭配4種配料打造「黑金燒仙草」，除了人氣珍珠、花豆、綠豆，還有鐵粉推薦烘烤出香味的雲林盛產「硬花生」，一碗就能吃到滑溜、Q彈、香脆等豐富口感，是咀嚼控的最愛。12/8(四)～12/10(六)限3天，在彰化以南、花東地區限定推出「黑金燒仙草買1送1」優惠，平均一碗只要銅板價30元（每人限購2組），暖胃又暖心。
專攻「鮮果咀嚼系」飲品的初韻，寒冬獨創「用吸的湯圓」，打造2款迷你版湯圓手搖飲，以多汁降火的水梨，搭配香氣十足的桂花與回甘烏龍茶，變成充滿港式風味的「梨花圓圓烏龍」；把冬天最愛吃的紫米與紅豆一起配上迷你湯圓，一杯「紫米圓圓奶綠」充滿綿糯Q彈的口感，咀嚼控一定會大愛。限定12/12(一)上市這天，下午5點後到初韻全台各門市，出示點讚「初韻 Truewin」臉書粉絲專頁的畫面，即可享有紫米圓圓奶綠及梨花圓圓烏龍「同品項買1送1」優惠，（各店數量有限、要搶要快）
今年12/13(二)～明年1/11(三)，還將在「你訂」平台豪氣發放整整10,000張的「紫米圓圓奶綠」及「梨花圓圓烏龍」同品項第二杯半價線上優惠券，和好朋友一起嚼嚼過冬天。