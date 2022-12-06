彰化3歲男童遭虐！空窗期達24天疑涉疏漏　社會處回應了

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彰化縣議員當選人楊子賢表示，根據掌握的資料，新竹縣社會處有即時將個案管理權轉來彰化縣社會處，但在中間空窗期間，新竹縣社會處有積極透過各種方式，發現孩童有疑似受虐的情況，只是彰化社會處卻在整個11月都未即時聯繫、實際訪視個案，孩童也因此受虐至昏迷，質疑彰化縣社會處有疏漏、必須檢討。
對此，社會處發聲明澄清，本案由縣府收案後，隨即與原主責縣市進行聯繫，也多次與兒少母親電話聯繫困難，雖期間有聯繫約訪成功，惟實際訪視兒少母親仍未出現，他縣市所提供之居住地址，本府社工實地訪視當事人並未實地居住於該處；社會處經一再以通訊軟體、簡訊等方式持續聯繫兒少母親，實無空窗及漏接個案之情事，又兒少母親於案發前二日以通訊軟體向本府社工表示其與兒少是安全的，並提供本府聯繫窗口俾利兒少母親連繫。
社會處強調，保護兒少是政府責無旁貸的責任，因此本案已由本府啟動獨立告訴之法律流程，相關案情依兒權法不得公開。（編輯：林莞茜）
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110