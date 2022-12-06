大S「買具俊曄鞋」刷汪小菲卡！網抓包協議1點：其實合理

台灣觀眾衝日本　搶看《灌籃高手The First Slam Dunk》

▲《灌籃高手The First Slam Dunk》明年在台上映。（圖／双喜）
▲《灌籃高手The First Slam Dunk》明年在台上映。（圖／双喜）

記者陳雅蘭/綜合報導

日本動畫電影《灌籃高手The First Slam Dunk》本月3日在日本上映，首週末創下12.9億日幣（約台幣2.9億元），吸引約85萬人觀看拿下票房冠軍，網路好評迅速攀升。經典場景「神奈川鎌倉高校前的平交道」再度吸引大批人潮，來自世界各地的觀眾都齊聚朝聖，旅客難掩興奮之情表示：「看了《灌籃高手》開始打籃球」、「特別從新加坡來觀光順便看電影」。有不少運動選手當年都是看了《灌籃高手》燃起籃球魂，其中日本旅美籃球好手「布魯克林籃網」渡邊雄太人正在NBA奮鬥中，日前發文還引用了經典台詞：「安西教練，我想打籃球！」改為「安西教練，我想看電影」表達熱愛該作的心情。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《灌籃高手The First Slam Dunk》在日上映創票房12.9億佳績。（圖／双喜）
▲《灌籃高手The First Slam Dunk》在日上映創票房12.9億佳績。（圖／双喜）
《灌籃高手The First Slam Dunk》發布聲優卡司引起討論，包含《哆啦A夢》「胖虎」木村昴配音櫻木花道、《偶像夢幻祭》「鬼龍紅郎」神尾晉一郎配音流川楓、《偶像大師SideM》「天道輝」仲村宗悟配音宮城良田、《鋼彈創鬥者潛網大戰》「九條響也」笠間淳配音三井壽、《我的英雄學院》「歐爾麥特」三宅健太配音赤木剛憲。隨著電影上映，幾位要角的聲優也曝光，赤木晴子由聲優《機動戰士鋼彈SEED DESTINY》「露娜瑪利亞．霍克」坂本真綾詮釋，安西教練由《航海王》「吉貝爾」寶龜克壽配音，華麗陣容讓粉絲眼睛為之一亮。

▲安西教練由《航海王》「吉貝爾」寶龜克壽配音。（圖／双喜）
▲安西教練由《航海王》「吉貝爾」寶龜克壽配音。（圖／双喜）
關於日本選在12月3日上映，井上雄彥分享背後的故事，他提到18年前2004年的那天，他在神奈川的一所舊校舍用了23個教室的黑板畫了漫畫後續，當時還想著「不知道有誰會來，如果有人來的話就太好了。」他本人表示現在的心情跟當時一樣充滿感謝，從紙上交流，到現在隨著作品跟更多的人接觸。

井上雄彥也透過電影刊物來解密，他表示最初不太想做電影版，但製作人這10年來努力不懈邀約讓她感動，加上當年結束連載後，不只是粉絲，自己都有感到遺憾的地方，所以想做些彌補並讓大家感到開心，並且有部分深層的故事以及人物角色的靈魂沒畫出來，都想藉由這次電影版呈現給大家。

台灣不少粉絲早已迫不及待衝日本搶看第一波，並分享在電影院跟著許多日本影迷一起感動到哭的微妙感覺，淚喊回台後要再好幾刷：「3D CG效果超強，球員、籃球的移動跟汗水都很逼真，緊張到跟著流手汗」、「這就是井上雄彥的灌籃高手。」《灌籃高手The First Slam Dunk》2023年1月13日全台上映。


《酒鬼都市女人們2》來了！SJ始源「髒到爆」　淒慘可憐

AcQUA源少年「沒錢也要孝順爸媽」！過年包2000家人泛淚

28歲超紅櫻花妹辣開戰袍站平溪鐵道　當美女只要花635元

蔡依珊當講師！43歲零修圖腿型太美　隨便拍都在發光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀