台灣觀眾衝日本　搶看《灌籃高手The First Slam Dunk》

日本動畫電影《灌籃高手The First Slam Dunk》本月3日在日本上映，首週末創下12.9億日幣（約台幣2.9億元），吸引約85萬人觀看拿下票房冠軍，網路好評迅速攀升。經典場景「神奈川鎌倉高校前的平交道」再度吸引大批人潮，來自世界各地的觀眾都齊聚朝聖，旅客難掩興奮之情表示：「看了《灌籃高手》開始打籃球」、「特別從新加坡來觀光順便看電影」。有不少運動選手當年都是看了《灌籃高手》燃起籃球魂，其中日本旅美籃球好手「布魯克林籃網」渡邊雄太人正在NBA奮鬥中，日前發文還引用了經典台詞：「安西教練，我想打籃球！」改為「安西教練，我想看電影」表達熱愛該作的心情。
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《灌籃高手The First Slam Dunk》發布聲優卡司引起討論，包含《哆啦A夢》「胖虎」木村昴配音櫻木花道、《偶像夢幻祭》「鬼龍紅郎」神尾晉一郎配音流川楓、《偶像大師SideM》「天道輝」仲村宗悟配音宮城良田、《鋼彈創鬥者潛網大戰》「九條響也」笠間淳配音三井壽、《我的英雄學院》「歐爾麥特」三宅健太配音赤木剛憲。隨著電影上映，幾位要角的聲優也曝光，赤木晴子由聲優《機動戰士鋼彈SEED DESTINY》「露娜瑪利亞．霍克」坂本真綾詮釋，安西教練由《航海王》「吉貝爾」寶龜克壽配音，華麗陣容讓粉絲眼睛為之一亮。