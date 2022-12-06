▲ 台灣原生動物守護計畫 攜手和泰志工淨溪活動共同守護台灣本土石虎

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為了更深入守護台灣珍貴美麗物種，和泰集團發起「台灣原生動物守護計畫」，與行政院農委會特有生物研究保育中心(簡稱行政院農委會特生中心)合作，一同保護台灣本土原生石虎，希望台灣僅存不到500隻的珍貴石虎能夠持續繁衍，並且生生不息。2022年以<虎力平安元年>＊註開啟台灣原生動物守護計畫，「呼哩平安」讓石虎平平安安。
同時，為了宣示和泰集團守護台灣美麗珍稀石虎的決心，和泰集團設計了集團吉祥物-「虎力」，虎力是台灣珍貴的石虎，「力」字除了傳遞石虎的生命力以外，也代表著希望大自然能生生不息的想法，同時「虎力」跟台語的「呼哩」唸法相同，代表「給予」之意，希望虎力可以一起集合大家的力量，守護在地美麗的事物，為台灣盡一份心力。
和泰集團吉祥物虎力出現於南投縣「石虎出沒」警示路牌上 提醒駕駛減速慢行
2022年11月底，和泰集團與行政院農委會特生中心及南投縣政府合作，於南投縣8個過往曾發生石虎事故路段設立 16面「石虎出沒」警示路牌，不僅提醒駕駛行車放慢速度，也能讓用路人清楚該區域為石虎出沒範圍。和泰集團吉祥物-虎力也代表台灣珍稀石虎出現於路牌上，期許可愛的虎力能化身保育大使，喚起大眾對於石虎保育的重視，完成和泰集團台灣原生動物守護計畫<虎力平安元年>重要里程碑。為了擴大石虎保育範圍，2023年上半年特生中心計畫和南投市政府合作，於5個市轄道路發生石虎事故路段設立 10面「石虎出沒」警示路牌，讓石虎「呼哩平安回家」。
「石虎淨溪志工」一日志工活動 號召同仁合力守護石虎棲地
和泰集團號召百位志工，舉辦三梯次的石虎淨溪活動，志工們化身動保及環境雙重小尖兵，除了到南投縣集集鎮行政院農委會特生中心野生動物急救站了解急救站的工作及石虎生態環境，也來到位於南投橋頭濁水溪河床的石虎棲地，與特生中心及經濟部水利署第四河川局的志工夥伴一同清理堆積在石虎棲地(河床)已久的大型垃圾，給予石虎一個乾淨健康的生活環境。
「減速慢行、虎力平安」網路活動 擴大公益影響力
和泰集團設計公益LINE貼圖「和泰吉祥物-虎力平安初登場」，藉由可愛的集團吉祥物虎力陪伴大家的日常，貼圖所得將全數將捐贈行政院農委會特生中心經費作為石虎保育經費。即日起至12/20(二)，於「和泰集團ESG•與美好台灣同行」粉絲專頁(https://www.facebook.com/Hotai.lovestart)發起「減速慢行、虎力平安」網路活動，活動參加者們可於行動裝置體驗開車，並在沿路上看到提醒減速的「石虎出沒」警示路牌，藉由找尋沿路出沒的虎力得到抽獎機會。希望以有趣的網路互動方式，邀請一般大眾接觸石虎保育議題，擴大公益影響力，讓石虎平安回家。
和泰集團期許「台灣原生動物守護計畫」能為這片土地上石虎以及其他珍稀動物帶來正向影響，未來將持續關注台灣在地需求，秉持「沒有最好、只有更好」的意念，整合資源推動公益行動，與台灣一同成長，創造更美好的未來。