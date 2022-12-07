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【試駕】Audi新增A7 Sportback 55 TFSI車型，有需要多花40萬買嗎？

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

擁有跑格身形加上品牌新世代更銳利的設計和虛擬座艙，A7 Sportback算是在Audi品牌中個人頗為喜愛的車型，而23年式則另外新增55 TFSI車型，擁有更強的動力及增加配備，不過售價部分也高出40萬元，但真有需要多花錢嗎？

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關於這問題我的答案是肯定的，為何？與45 TFSI相較55 TFSI車型雖多出40萬元，但兩者最大差異就是動力系統，首先A7 Sportback 55 TFSI搭載的是一具更符合車型設定的3.0升V6渦輪引擎，45 TFSI的2.0升雖已有令人滿意的表現，但若追求速度肯定會愛上340hp最大馬力與1,370rpm就湧現的51kgm扭力峰值設定。

A7 Sportback 55 TFSI極速雖仍限制在250km/h，但受惠於更強大的能量輸出，因此從靜止加速至100km/h縮短至5秒，而數字的轉變也轉換成實質的感受。比45 TFSI提前輸出的扭力加上48V輕油電助益，A7 Sportback 55 TFSI正常踩踏就已給予頗為飽滿的推力，接下來當然就是讓車輛以輕快的方式前進，直至加速到中高速也依舊有源源不絕的紮實能量持續釋放。當然若想改變風格，只需輕按drive select可程式動態系統鍵就能在節能、舒適、自動、動態、個性化之間自由切換，不過也別擔心於動態模式下A7 Sportback 55 TFSI會暴怒毛躁不好駕馭，在更強勁積極能量驅使下，只會帶來如箭矢般往前疾駛感受。

更強大的動力讓A7 Sportback 55 TFSI加速帶來更令人興奮感受。
更強大的動力讓A7 Sportback 55 TFSI加速帶來更令人興奮感受。
A7 Sportback 55 TFSI與A7 Sportback 45 TFSI最大差異就是引擎，A7 Sportback 55 TFSI擁有340hp/51kgm動力輸出。
A7 Sportback 55 TFSI與A7 Sportback 45 TFSI最大差異就是引擎，A7 Sportback 55 TFSI擁有340hp/51kgm動力輸出。
A7 Sportback 55 TFSI雖有340hp馬力，但整體卻有相當好掌控的特性。
A7 Sportback 55 TFSI雖有340hp馬力，但整體卻有相當好掌控的特性。
提供節能、舒適、自動、動態、個性化模式選擇。
提供節能、舒適、自動、動態、個性化模式選擇。
A7 Sportback 55 TFSI跑格的外型絕非只是妝飾，除有如箭矢般加速表現，雖無電子懸吊加持，但A7 Sportback 55 TFSI先天就有出色身手，紮實的支撐性在彎中並不會帶來令人不安與需放慢速度的明顯側傾，另外受惠於quattro智慧型四輪驅動助益，甚至還能讓人放心大膽以更快的速度通過彎角，不過畢竟A7 Sportback 55 TFSI車長已達5米，因此面對狹小彎路就不是擅長項目。

雖沒配置電子懸吊，但無妨，因A7 Sportback 55 TFSI先天就已有出色的操控。
雖沒配置電子懸吊，但無妨，因A7 Sportback 55 TFSI先天就已有出色的操控。
quattro智慧型四輪驅動讓人可放心快速的在山路奔馳。
quattro智慧型四輪驅動讓人可放心快速的在山路奔馳。
A7 Sportback 55 TFSI不僅有著出色的動態表現，於外型方面在Audi新世代語彙雕塑下，擁有更銳利深刻的線條，搭配Coupe身形設計、斜背輪廓與可自動掀起的電動尾翼，種種元素組合相加讓人很難不被A7 Sportback所吸引。為了讓買家有所值A7 Sportback 55 TFSI則有配置S Line套件，同時也營造出更符合車型的運動化氣息。

A7 Sportback 55 TFSI有配備S Line套件。
A7 Sportback 55 TFSI有配備S Line套件。
圈胎採255/40 R20。
圈胎採255/40 R20。
斜背造型與可自動掀起電動尾翼，讓A7 Sportback擁有鮮明跑格氣息。
斜背造型與可自動掀起電動尾翼，讓A7 Sportback擁有鮮明跑格氣息。
配備高階矩陣式LED頭燈。
配備高階矩陣式LED頭燈。
除擁有絕美的外型，A7 Sportback 55 TFSI座艙則有配置碳纖維飾板，不僅進一步強動氣息，也和透過45 TFSI車型進行區隔。此外透過10.1/8.6吋雙層中控螢幕與12.3吋數位儀表，則營造出強烈的科技氛圍，同時也具備車輛資訊、網路功能、查詢天氣資訊、無線Apple Carplay、Android Auto等功能。當然Level 2半自動駕駛、車道變換輔助、後方預警式安全防護、自動停車輔助、360度環景等全都是標配。

A7 Sportback 55 TFSI與A7 Sportback 45 TFSI，差異就是55 TFSI車型配備碳纖維飾板。
A7 Sportback 55 TFSI與A7 Sportback 45 TFSI，差異就是55 TFSI車型配備碳纖維飾板。
中控採10.1/8.6吋雙層規劃。
中控採10.1/8.6吋雙層規劃。
12.3吋數位儀表提供的地圖、油耗、車距與車道維持等資訊。
12.3吋數位儀表提供的地圖、油耗、車距與車道維持等資訊。
Level 2半自動駕駛、車道變換輔助、後方預警式安全防護、自動停車輔助等都是標配。
Level 2半自動駕駛、車道變換輔助、後方預警式安全防護、自動停車輔助等都是標配。
配備七速自手排變速系統。
配備七速自手排變速系統。
跑車座椅提供操駕及乘坐所需包覆與舒適性。
跑車座椅提供操駕及乘坐所需包覆與舒適性。
2,932mm軸距讓後座也有寬敞空間。
2,932mm軸距讓後座也有寬敞空間。
後座未倒放行李廂擁有535公升容積。
後座未倒放行李廂擁有535公升容積。
至於標題所說的，A7 Sportback 55 TFSI是否值得多花40萬？如果你追求大馬力與更爽快的駕馭感受，A7 Sportback 55 TFSI絕對會讓你感到有所值，反之是甩帥多於熱血，就選A7 Sportback 45 TFSI。

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