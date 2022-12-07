世足／傳控不是倒腳橫傳　年輕的西班牙需要更有勇氣一些

我是廣告 請繼續往下閱讀
西班牙此役最有威脅的幾次攻擊，都發生在最後10分鐘，也就是他們退無可退，開始積極強攻之時。只有到了延長賽尾聲，他們才如夢初醒的開始進行比較大膽的攻擊，讓球隊去爭頂、去邊路突破後傳中，Pablo Sarabia的那次小角度打門，也幾乎就要送他們進8強了，只可惜運氣差了一些，幸運女神別過頭去，比賽時間到點，最終伊比利人在PK大戰中付出了代價。
傳控打法是不是已經過時了？這個問題大到可以寫出一篇論文，正反兩方都各有自己的意見。不過本屆世界盃防守反擊打法擁有更大的優勢應無太大的異議。西班牙這一場傳了1019球，控球率高達77%，但真正看過比賽內容的都知道，最有威脅的那幾球，都是摩洛哥反擊造成的，如果Cheddira和Azzedine Ounahi在單刀時處理球更穩一些，比賽早已結束了。
相比德國的青黃不接，西班牙換血可說是相當成功，他們有Gavi、Pedri、Ferran Torres這三名巴薩的新生代基石，Morata、Sergio Busquets等老將也還發揮穩定力量。
只是要踢好「Tiki-taka」需要的不只是腳下技術，還要有刀尖舔血的自信和心理素質。這不是一個容錯率很高的踢法，2010年的西班牙冠軍隊進入到淘汰賽後，連續4場都是1:0獲勝。但他們就是能踢進那一球。靠得不僅僅是David Villa的神勇，還有全體球員對於球隊打法的高度自信，該壓上就壓上、該傳中就傳中，每個人都敢去承擔失敗的責任，而那正是這支年輕西班牙所欠缺的。