UBA／簡賀宇「咬牙」撐著　世新大學大勝逾50分

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好漢最怕傷、痛來磨，簡賀宇一戰送出生涯最多7助攻，及繼109學年大二由政大轉學初來乍到，複賽對輔大單場6抄截後，今天再寫次高的5次，看似不受牙疼影響，但「小賀」說：「我可是緊咬牙關忍著硬撐，無論如何拚完這場，賽後再去看牙醫。」
他說，原以為南下前在臺北抽兩次神經，牙痛應會改善，哪知沒用，第一天就隱隱作痛，昨天休兵日還好，今天賽前又覺得不妙，但心想比賽應會忘了痛，卻不太管用，「痛」撐3節後，末節就待在板凳到底。
頂著牙齒「神經」痛，先發上場仍打得虎虎生風，表現尤其全方位，賽後隊友送簡賀宇新綽號叫「神經賀」，起碼此役第一節，攻守都順風順水。
政大前有射手「神經刀」李允傑，世新今添新科「神經賀」，簡賀宇說：「是後排缺一顆牙，空出來的那個洞在作祟，且如同大家所說，牙痛痛起來要人命！」
第一節34：13，雙方即不再有懸念，後3節雙方行禮如儀，特別是高師板凳清到底，鎮隊三大主力主控魏莨哲、前鋒郭振復、中鋒蔡鎮嶽，第一節先發沒多久逐一換下，3人各只打14、15、16分鐘，特別是魏莨哲首節拚9分鐘飆進全隊前9分，含1記三分球、單節11分，第二節打5分鐘添4分，即坐回板凳以終，全場15分，全隊唯一上雙，也是第2戰起連3場兩位數。
高師上次贏世新，是2017年3月12日的105學年預賽69：63，時隔5年又8個多月的陳年往事，教練徐耀輝說，開局不理想，後來索性磨替補，預賽如能搶晉八強，八強複賽再跟世新一搏。
高師12人全上11人得分，世新一樣12人都上全得分、6人上雙，兩隊合計24人無一閒著，世新大一招牌「双生配」各得22、20分，也是連2戰同場得分雙破20，陳將双先發25分鐘拿22分9籃板5助攻3抄截，含上半場10分，第三節添4分，末節只打3分鐘連飆8分，他說：「以為第四節應不用打，哪知教練又示意再上，因得湊滿20分。」
張俊生先發32分鐘三分球3投中2拿20分，10分來自第三節，含連8分 ，初入UBA頭一遭，外帶開季4戰雙最多的4助攻、5抄截，控衛李宗漢13分3助攻，外籍生沙巴斯丁先發打滿第一節就轟12分，末節再上2分鐘，全場7籃板3抄截，丹尼爾10分12籃板開季2度「雙十」，新外援庫克替補10分鐘4場來最高的8分及6籃板。
205公分中鋒吳沛嘉先發22分鐘5分7籃板，第三節飆進1記三分長射砲，讓人驚艷，開季前3場他各出手1次都未中，此役開張後迄今4投中1，也是UBA生涯第4個進球，大一、二他仍在輔大，各自8投0中及6投中1，大二降轉至世新，13投盡墨，上季大三8投中2。