UBA／地主優勢喪失　義守拉警報

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含「一哥」劉承彥終場前1分46秒關鍵2罰2中，這「一波流」他2投3罰貢獻致勝的7分，大二射手余祥平2投2罰拿6分，「素人」中鋒王正文2罰，81：70後來居上底定勝基，北市大回應6：1，已無力平反，義大82：76保勝，繼2日開季戰落後19分大逆襲文化後，又從落後16分上演逆轉秀第二集。
義大累計2勝2敗，也即2勝戲碼同為末節一波逆襲，巧合又罕見，111學年度富邦人壽UBA大專籃賽公開男一級預賽第二階段，最夯的話題。
最後1分46秒2罰2中後，長舒一口氣、徹底釋放兩天前同樣關鍵罰球，卻莫名失手、嘔到最高點的劉承彥說：「終於還我一個公道，這2罰讓我壓力完全釋出，賽前就有信心要率學弟贏球，我說到做到。」
先發38分鐘三分球6投中2、6罰中4，攻下本季最多20分外帶6籃板6助攻4抄截的劉承彥承認：「上季幾名傑出學長畢業後，本季我得帶隊扛很重責任，壓力空前，前天那2罰不中，我很自責但沒洩氣，矢志今天要回，方不負那晚輸球後，跟教練長談溝通4個小時，所達成的共識。」
教練謝玉娟說；「劉承彥帶學弟超辛苦不說，他還幫我承擔很多，糾結到極點，我一直擔心他會爆掉，那晚長談到午夜，場內外都有，真的難為他了。」
謝玉娟說，本季先發主力不穩，很多戰術都沒有效執行，替補得幫忙扛很多，但一樣起伏很大，也是開季前4戰場場苦戰，且2敗都輸在決勝期的主因。
她說，有些事似冥冥中注定，想成長就得付出很大代價，希望接下來球員更可開竅，打出應有的團隊戰力。
教練廖哲億說：「逆轉歸功於第四節改變防守、節奏，尤其有守住北市大的內線，外加封阻他們上半場準到爆的外線，得以反守為攻，撂下這重要一勝。」
出身HBL乙級高市樹德家商的大四中鋒王正文，18分12籃板本季首度「雙十」，來自107學年HBL乙級冠軍臺東高中的劉以道，飆3記三分球，終場前5分18秒最後1記追成67：67，帶出逆轉秀最是無價，大二射手余祥平2記三分球12分，也都功在後來居上。
昔日臺東高中恩師教練邱聖豪，現場親睹他投進關鍵外線的劉以道說 ：「也算是把上役自己最後一擊處理欠佳，彌補回來，最重要是我們靠團隊贏球。」
北市大先盛後衰，開季4連敗，梁予綸本季雙新高、首度「雙十」的17分18籃板，李承恩16分、林奇翰14分、蔡承軒10分。教練邱啟益說，決勝期自己幾個球處理欠佳，尤其外線突又失靈，都是輸球主因，回去檢討重新再來。