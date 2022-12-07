日本晉8強夢碎！內行揭「致命關鍵」　一日球迷都看懂了

UBA／地主優勢喪失　義守拉警報

▲義守大學余祥平。官方提供
▲義守大學余祥平。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

義守大四「一哥」主控劉承彥終場前39.3秒意外2罰不中，射手劉以道最後一擊切人後，未出手反短傳失誤，義大最終1分差輸球，開季主場先贏文化再連輸給高師、臺體，1勝2敗歷來最差前3場戰績，尋求連7季晉八強，小亮紅燈。                                                           

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哪裡跌倒、哪裡站起，兩天48小時沉澱後，6日晚上義守開局仍一路被北市大壓著打，第二節最高20：36落後16分，上半場32：43仍差11分，三節打完先追成54：59，第四節還5分18秒，劉以道飆進此役第3記三分彈，也是最重要乃至生涯最特別、最另類的一記外線，助義大67：67首度追平，且氣勢如虹，決勝期再拉出15：9的強勢尾盤。                                                                              

含「一哥」劉承彥終場前1分46秒關鍵2罰2中，這「一波流」他2投3罰貢獻致勝的7分，大二射手余祥平2投2罰拿6分，「素人」中鋒王正文2罰，81：70後來居上底定勝基，北市大回應6：1，已無力平反，義大82：76保勝，繼2日開季戰落後19分大逆襲文化後，又從落後16分上演逆轉秀第二集。                                                                                                                     

義大累計2勝2敗，也即2勝戲碼同為末節一波逆襲，巧合又罕見，111學年度富邦人壽UBA大專籃賽公開男一級預賽第二階段，最夯的話題。                                                                                                                                   

最後1分46秒2罰2中後，長舒一口氣、徹底釋放兩天前同樣關鍵罰球，卻莫名失手、嘔到最高點的劉承彥說：「終於還我一個公道，這2罰讓我壓力完全釋出，賽前就有信心要率學弟贏球，我說到做到。」                                                                         

先發38分鐘三分球6投中2、6罰中4，攻下本季最多20分外帶6籃板6助攻4抄截的劉承彥承認：「上季幾名傑出學長畢業後，本季我得帶隊扛很重責任，壓力空前，前天那2罰不中，我很自責但沒洩氣，矢志今天要回，方不負那晚輸球後，跟教練長談溝通4個小時，所達成的共識。」                                                                                                                           

教練謝玉娟說；「劉承彥帶學弟超辛苦不說，他還幫我承擔很多，糾結到極點，我一直擔心他會爆掉，那晚長談到午夜，場內外都有，真的難為他了。」                                                                                                                     

謝玉娟說，本季先發主力不穩，很多戰術都沒有效執行，替補得幫忙扛很多，但一樣起伏很大，也是開季前4戰場場苦戰，且2敗都輸在決勝期的主因。                                                                                                                              

她說，有些事似冥冥中注定，想成長就得付出很大代價，希望接下來球員更可開竅，打出應有的團隊戰力。                                                                                               

教練廖哲億說：「逆轉歸功於第四節改變防守、節奏，尤其有守住北市大的內線，外加封阻他們上半場準到爆的外線，得以反守為攻，撂下這重要一勝。」                                                                                                               

出身HBL乙級高市樹德家商的大四中鋒王正文，18分12籃板本季首度「雙十」，來自107學年HBL乙級冠軍臺東高中的劉以道，飆3記三分球，終場前5分18秒最後1記追成67：67，帶出逆轉秀最是無價，大二射手余祥平2記三分球12分，也都功在後來居上。  

昔日臺東高中恩師教練邱聖豪，現場親睹他投進關鍵外線的劉以道說 ：「也算是把上役自己最後一擊處理欠佳，彌補回來，最重要是我們靠團隊贏球。」                                                                                                                      

北市大先盛後衰，開季4連敗，梁予綸本季雙新高、首度「雙十」的17分18籃板，李承恩16分、林奇翰14分、蔡承軒10分。教練邱啟益說，決勝期自己幾個球處理欠佳，尤其外線突又失靈，都是輸球主因，回去檢討重新再來。     

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