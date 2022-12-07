UBA／扁桃腺發炎動刀「重生」 臺體大戰績狂飆

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他說，沒辦法參加練球，葛記豪教練還以為他是「裝的」，認為他跑去玩，他再怎麼解釋都沒用。後來醫生檢查，認為再不處理，後果不堪設想，但仍因扁桃腺委實太大，才連動兩次手術，得以次第恢復。」喬納森說。
喬納森說，在南非，小孩一出生父母會立馬切除扁桃腺，「但我爸說沒關係，我因而沒切掉，代表松山高中打HBL也都沒事，直到大一時慢慢有影響，今年5月確診後，更是大爆發。」他說。
喬納森說，手術後約10月歸隊，開始參加練球，體重也由95降到現在的93，但還是比在松山時的83重很多，得要再續減，恢復原樣。
他說：「才回來一個多月，現以防守為主，自己也設定先幫助隊友，進攻其次，特別是未來如要挑戰職籃，防守肯定是重點，得再自我補強。」
喬納森說，如果現在一歸隊，就想飆高分，但臺藝輸球，啥都沒用，因而仿如「重生」後，今天此役首度自覺手感不錯，試著多進攻，效=果也ok，並飆破20。
他說，過去在松山及上季大一，他就是進攻為主，常飆高分，但本季不一樣，至少目前仍得以防守為主軸，先發、替補也都沒差，反而過去他習慣從板凳出發，表現也很ok。
上季大一菜鳥球季，喬納森共打19場，含預賽12、八強複賽7，共6場得分破20，最高是預賽對政大飆32分，但臺藝輸球，今天本季首度20分，且臺藝贏球，他說，這才是他想要的。
臺藝第一節23：7就先壓制，但文化發揮韌性，上半場先追成29：41，三節打完46：51緊咬，末節初更連拿4分，50：51進逼，臺藝回敬12：2尾盤，得以再擺脫糾纏贏球，喜迎4連勝。
教練葛記豪說：「文化防守本就很好，且賽前應有研究我們，今天才沒拉得很開，末節被追成1分差，我叫停後，下達的旨令球員都有落實，得以保勝，球員肯聽且做到，也是本季另一進步的地方。」
喬納森之外，外援阿拉薩19分、16籃板，連4場「雙十」，蘇培凱11分7籃板3助攻，連2場、開季3度得分上雙，余維豪10分6助攻，也是第3度得分兩位數。