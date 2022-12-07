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今晨最低溫14.3度！3地防大雨　下波東北季風增強時間曝

▲中央氣象局表示，今（7）日東北季風稍減弱，今晨平地最低溫出現在花蓮壽豐鄉的14.3度，各地早晚仍稍涼。（圖／NOWnews資料照）
▲中央氣象局表示，今（7）日東北季風稍減弱，今晨平地最低溫出現在花蓮壽豐鄉的14.3度，各地早晚仍稍涼。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

中央氣象局表示，今（7）日東北季風稍減弱，今晨平地最低溫出現在花蓮壽豐鄉的14.3度，各地早晚仍稍涼。台灣東北側近海水氣偏多，東半部地區及大台北地區有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區大台北山區並有局部大雨發生的機率，北部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，此外中部地區也有零星飄雨的機會。

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▲台灣東北側近海水氣偏多，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區並有局部大雨發生的機率。（圖／翻攝自中央氣象局）
▲台灣東北側近海水氣偏多，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區並有局部大雨發生的機率。（圖／翻攝自中央氣象局）
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象老大洩天機」專欄撰文表示，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明兩天東北季風緩慢減弱；北台灣有局部雨，花東有局部短暫雨的機率，中南部晴朗穩定、晨間易有霧；氣溫逐日微升。今日北台濕涼微冷，中南部早晚微冷、日夜溫差大，有心血管疾病及高齡者，要注意保暖；各地區平地氣溫：北部16至22度，中部16至27度，南部18至30度，東部16至28度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，週五至下週一「東北季風」緩慢增強；週五、六氣溫逐日微幅下降，北台濕涼，中南部白天舒適熱、早晚涼；下週日、一氣溫再略降；北台轉濕冷，中南部白天舒適、早晚微冷。下週二「東北季風」略減弱，氣溫略升。五天都是北部、東半部有局部雨，中南部晴時多雲的天氣。

吳德榮強調，最新各國（歐、美、日、加）模式顯示，14日至16日冷空氣的強弱，與菲律賓東方熱帶擾動的發展及其動向密切相關，模擬仍相當分歧，「不確定性」很大，需持續觀察。（編輯：倪浩軒）

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