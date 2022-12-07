UBA／狂轟113分、勝分破50　健行科大4連勝

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劉孟竹說，上役林沛岑代班的教練團，集體創作順利拿下3連勝，意味健行教練團極稱職，他雖不在仍無縫接軌，球員尤不受影響，依然打出有應有的團隊戰力，讓他對本階段7連勝的既定目標，愈有信心。
開季連4場得分上雙，此役首度飆破20的劉丞勳，先發26分鐘三分球7投中3拿28分，外帶6籃板3助攻2抄截，是繼上季大一菜鳥預賽對僑光科大轟進32分後，個人單場次高。
劉丞勳說：「上季新人王不會有壓力，與蔡宸綱再續『泰山雙槍』，也默契無礙。」蔡宸綱板凳出發打18分鐘，三分球3投中1拿14分4籃板及助攻、抄截各2，他說，先發替補都OJK，政大轉來打第4場，但跟隊友很match。
「新雙槍」強調，本季唯一目標，助健行重返睽違2年的冠軍賽，乃至4度封王，因而本階段7連勝是一定要的。
「雙槍」的泰山同梯後衛、109學年HBL冠軍賽MVP徐宏瑋，先發16 分鐘拿16分，開季最高，1分鐘得1分，效率奇佳，同樣大二、來自東山高中的張東庭，替補18分鐘三分球3投中2，拿13分3籃板5助攻6抄截，13分、6抄截都是UBA兩年來個人新高。
3枚大一菜鳥潘偉傑三分球3投中1，繼對文化後第2次單場拿11分，控衛孫琦森2分5助攻、史魯齊6分4抄截，外援史密斯開季來最高的11分9籃板。