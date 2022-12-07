【試駕】義式奢華風格導入，Ford Kuga Vignale 內、外質感大躍進!

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說起Ford旗下車款所衍生的Vignale車型，其源由來自於1946年有位Alfredo Vignale先生創立一家名為Carrozzeria Vignale & C的車身製造公司，初期推出的Fiat 1100敞篷版及Fiat 1500敞篷版以更為豪華的產品定位在市場打響名號後，便陸續替Lancia、Alfa Romeo、Ferrari、Maserati等歐系品牌推出聯名車款，不過隨著Vignale先生辭世後，品牌便由De Tomaso汽車工作室所收購，隨後在1973年正式被Ford納入旗下成為高端子品牌，也才會有後續Fiesta、Kuga、Mondeo、S-Max、Focus掛上Vignale銘牌的精品車型推出的計畫，這次試駕的Kuga Vignale便是在此概念下所誕生，究竟與一般車型甚至ST-LINE版本有著哪些本質上的差異就讓我們來一探究竟。
首先在外觀造型上輪廓與現行Kuga並無二致，不過在細節處如水箱罩改以波紋鍍鉻樣式凸顯其豪華質感，霧燈框外圍同樣以鍍鉻飾條延伸至保桿下緣作為提升質感之手段，車側側裙也能看到相同的手法呈現，另外車頂部分採以鏡面玻璃材質搭配銀色行李架，車窗框也賦予其環狀亮銀鍍鉻框飾，搭配多層次亮銀色後保桿、雙邊單出方形尾管、獨特的20吋雙色多幅切削鋁圈及車側、車尾的”Vignale”字樣，整體看來變化不大卻有畫龍點睛的效果。
內裝同樣以質感提升作為Vignale的最大賣點，進入車艙映入眼簾最明顯的差異在於換上了質感更為強烈的木紋內飾板，採用的消光色調並不會有傳統木紋飾板略顯老氣的感受也有助提升車室的溫潤效果，且光滑表面摸起來的觸感同樣堪稱上乘，另外在木紋飾板的周圍可看到使用大量的黑色鋼琴飾板點綴，好處是兩者搭配確實有利於視覺質感的提升，不過鋼琴烤漆材質會有易留指紋的缺點。
至於配備面部分則換上了Vignale車型獨享的溫莎透氣真皮座椅，若對車市稍有研究的讀者便知在高階品牌的高規車型才有可能配置該等級的座椅，現在Kuga Vignale也能享受同級的舒適乘坐饗宴，這套座椅不僅在皮革選材用料上更為高檔，其特殊的Arona六邊形壓花搭配銀色滾邊縫線同樣對於質感提升有著莫大助益，除此之外，雙前座椅還提供10向電調功能並新增駕駛座3組記憶功能，過去換駕駛總要重新調整的麻煩事，現在輕輕鬆鬆便能找回自己最舒適的乘坐姿態。
動力輸出與底盤調教與現行的Kuga EcoBoost 250 AWD旗艦相同，採用的是可輸出250匹馬力的2.0升四缸渦輪增壓引擎，這具引擎過去試駕時便對其輸出特性感到驚艷，飽滿不躁進的輸出曲線在任何檔位皆能感受到即時的加速力道回饋，搭配換檔邏輯聰明的8速SelectShift手自排變速箱，透過方向盤後方的換檔撥片進行升降檔時其反應堪稱迅速，即便Kuga Vignale不以性能操控為主打，但強勁的加速力道卻會讓人不自主想一探這輛車的性能極限，不過偏舒適的懸吊設定在過彎的側傾抑制確實不如ST-LINE來的優異，畢竟這部車走的是質感至上的舒適化取向，若真的要在山路跟人一拚高下，更為運動化設定的ST-LINE會是較好選項。
這次試駕過程中也發現到車艙的靜肅表現比起標準車型來的更為靜謐，原因是因為Vignale車型導入了更多的NVH寧靜工程，例如強化玻璃隔音的夾層前擋，同時減少車體腔室空間提升鈑件密閉性，另外車門也做了氣密以強化隔音效果，並增加吸音材質面積以減少來自車底與車外的噪音傳入，如此一來除了有效提升車室的行路質感，對於標配的B&O環艙音響系統亦能發揮更好的音質效果。
不僅如此，Kuga Vignale的標配項目還包含有Qi無線充電座、支援Apple CarPlay及Android Auto的Snyc 3娛樂通訊整合系統、全景式電動天窗及前後USB充電座等皆是該車型在同級產品中的一大優勢；同時在推出之際便領先同級對手的Ford Co-Pilot 360駕駛輔助系統早已是Kuga全車系的標準配備，符合Level 2的半自動駕駛功能更是幫助駕駛減緩疲勞提升行車安全的一大利器。
試駕當時與同業討論這部車的價格定位便猜測將落在130萬左右，畢竟比起先前的EcoBoost 250 AWD旗艦及ST-LINE多了不少好料加持，加上近幾年成本上漲的壓力下可能會以129.9萬元左右開出，結果沒想到126.9萬的正式售價僅比ST-LINE多出4萬元確實有些出乎大家意料，尤其Kuga Vignale是採以客車認證在後座上方未配置有惱人的鐵桿，在空間使用的彈性上更為靈活，福特六和也藉由推出Kuga Vignale之際全面更新23年式Kuga全車系的配備項目，對於一款推出3年多的車型來說在重整戰力之後在市場上仍是頗具競爭力的一款主流產品!
| Ford EcoBoost 250 AWD Kuga Vignale規格表
| 長/寬/高(mm)
| 4,630 / 1,882 / 1,678
| 軸距(mm)
| 2,710
| 車重(kg)
| 1,670
| 引擎型式
| 直列四缸汽油渦輪
| 排氣量(c.c.)
| 1,999
| 最大馬力(PS/rpm)
| 250 / 5,500
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 38.7 / 3,000
| 變速系統
| 8速手自排
| 傳動型式
| 四輪驅動
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 多連桿
| 輪胎尺寸
| 245/45 R20
| 平均油耗
| 12 km/l
| 售價
| 126.9萬