總投資400億美元！台積電美國廠上機典禮 拜登親自出席
台積電在美國當地時間6日（台灣時間7日清晨）舉行美國亞利桑那州鳳凰城廠「首批機台設備到廠」(First tool-in) 典禮，現場科技大老雲集，美國總統拜登也親自出席並發表演說。台積電對亞利桑那州的總投資金額高達400億美元，創下美國史上最大的外國直接投資之一，拜登強調，此舉很有可能改變半導體領域遊戲規則。
國際中心謝佩蓁／綜合報導
有台灣「護國神山」之稱的晶圓代工龍頭台積電6日在美國亞利桑那州的5奈米廠舉行上機典禮，並宣佈2026年之前，將會在鳳凰城建造第二家工廠，投資額從原本計劃的120億美元增至400億美元，目標是每年生產約60萬個微晶元。
美國總統拜登出席典禮時盛讚台積電此項投資，成功推動美國製造業的進程，可說是「製造業的推手」。拜登強調，「蘋果是台積電的重要客戶......蘋果現在將把更多供應鏈帶回美國，此舉可能會改變（半導體領域）遊戲規則。」
拜登今年8月在白宮簽署《晶片與科學法案》(Chips and Science Act)，計劃撥款2800億美元推動美國的創新與科技中心，建立半導體產能，希望藉此防止再度出現供應鏈問題。
白宮經濟顧問狄斯 (Brian Deese) 先前曾表示，拜登親自出席此次典禮有其重要意義，因為台積電把最先進的半導體製造業務帶回美國。此外，過去亞利桑那州一直是共和黨主政的州，隨著台積電的投資，民主黨在該州的表現越來越好，也是拜登施政成果的展現。