哪縣市最常震？收到「國家級警報」排名曝 第3名超意外
近期台灣每當有地震發生，民眾第一時間都會關心自己有沒有收到「國家級警報」？中央氣象局地震測報中心也公布了過去一年的統計，列出全台收到最多「地震國家級警報」的縣市排行榜，TOP 3依序是台東縣、花蓮縣，以及嘉義縣。嘉義縣位列前三甲讓不少人感到驚奇，氣象局粉專也直呼「花、東抱走冠亞軍不意外，第三名原來是嘉義縣？」
編輯中心/綜合報導
氣象局臉書粉專「報地震 - 中央氣象局」，昨（6）日公佈了全台收到最多「地震國家級警報」的縣市排行榜，統計期間為去年11月20日至今年11月20日，第一名台東縣收到高達20次，第二名花蓮縣也有17次，第三名嘉義縣11次，第四名彰化縣則是10次，第五名南投縣、雲林縣、嘉義市都有9次。而澎湖縣、金門線、連江縣一次都沒收到過，另外多個縣市也僅收到一次。
氣象局也再次解釋國家級警報的發放初衷，由於台灣位處於板塊交界帶，地震頻繁，開發地震預警系統，是希望可以在地震波抵達各處之前，提早警示大家盡速避難。至於國家級警報的發布條件則為預估地震規模 5.0 以上，以及預估震度達 4 級以上。因此即便強震發生，但若民眾所在地區預估震度未達4級，還是不會收到國家級警報。
氣象局長鄭明典也表示，「不要誤會，真正的邊緣人其實並不多！次數多不要嫌吵，那是風險高～次數少不要埋怨，那是相對穩定的地質條件！」（編輯：倪浩軒）