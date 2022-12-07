台積電美國廠移機典禮　劉德音：年營收可達百億美元

台積電在美國亞利桑那州鳳凰城的5奈米廠當地時間6日舉行移機典禮，美國總統拜登親自出席，並在台積電董事長劉德音、總裁魏哲家陪同下，參觀新廠。台積電董事長劉德音強調，預計在亞利桑那州兩間晶圓廠啟用後，每年可創造100億美元營收（約3059億元台幣）。
國際中心謝佩蓁／綜合報導
被稱為「Fab 21」的台積電亞利桑那州廠是該公司在美國投資的第一個晶圓廠，開幕儀式近千人出席，現場科技大老雲集，重要性不言可喻。台積電董事長劉德音致辭時強調，「當兩座晶圓廠完工後，我們每年將生產超過60萬片晶圓，年收入可望達到100億美元，客戶的產品銷售額將超過400億美元。」他同時表示，此項投資可帶來3.1萬個建築工程工作機會，此外還會創造1.3萬個高薪的高科技工作機會，其中包括4500名台積電員工。
台積電在亞利桑那州的投資金額從原本的120億美元增至400億美元，第一座晶圓廠將在2024年開始運作，第二座晶圓廠計劃在2026年投入生產，這兩座晶圓廠總投資額達400億美元，是台積電在海外最大筆投資，也是美國史上規模最大的外國直接投資案之一。
蘋果、輝達、超微和美光皆為台積電的重要客戶，對於他們的晶片未來將在亞利桑那州生產包持高度期待。