快衝50嵐！買奶茶「免費送飲料提袋、環保杯」：3杯就送

王鴻薇接恐嚇電話！遭嗆「再說黑道就開槍」　錄音檔曝光

▲王鴻薇今（7）日在臉書指出，接到電話恐嚇，「再說黑道就要開槍」！（圖／記者翁子竣攝，2022.12.05）
▲王鴻薇今（7）日在臉書指出，接到電話恐嚇，「再說黑道就要開槍」！（圖／記者翁子竣攝，2022.12.05）

編輯中心/綜合報導

蔣萬安當選台北市長後，台北市第三選區（北松山、中山區）立委懸缺，國民黨推派王鴻薇出戰民進黨的吳怡農，不過兩人卻因「黑道參政」引爆話題。對此，王鴻薇今（7）日在" target="_blank">臉書指出，接到電話恐嚇，「再說黑道就要開槍」！

我是廣告 請繼續往下閱讀
王鴻薇透露，昨（6）日下午辦公室助理，下午3點05分接到恐嚇電話，對方直言「不然你會被人家開槍啦，我不騙你啦…我不騙你啦！齁你如果一直弄黑道的話，我們有可能會開槍喔…」但助理進一步詢問他是哪裡，就馬上掛斷電話。

王鴻薇指出，助理第一時間已通知警方，當天晚上20:37我隨即前往三張犁派出所報案，辦公室也會稍後公布錄音檔。

▲王鴻薇遭恐嚇「再說黑道就開槍」，目前已前往警局報案。（圖／翻攝王鴻薇臉書）
▲王鴻薇遭恐嚇「再說黑道就開槍」，目前已前往警局報案。（圖／翻攝王鴻薇臉書）
王鴻薇表示，為了以防萬一，自己競選團隊目前也申請警方隨扈保障人身安全，也希望警方盡早抓到恐嚇者。「我絕對不會屈服， 也不會縱容這種恐嚇威脅的行為，參選以來，我一直的信念就是『勇敢不沈默』，一定請大家放心，這些恐嚇威脅並沒有影響到鴻薇。」

王鴻薇錄音檔全文：

對方：會被人開槍
對方：我不騙你啦
對方：有可能啦
王鴻薇辦公室助理：你是？
對方：你如果一直弄黑道的話，我們有可能會開槍喔
王鴻薇辦公室助理：你們會開槍？你是哪裡？
王鴻薇辦公室助理：你那邊是哪裡？
對方：你不要問我（編輯：孫唯容）

高雄凌晨透天大火！25歲女夜宿男友家　慘遭燒死送醫不治

高雄通緝犯被逮！花5萬購得「手榴彈」　被逮才知是玩具

藏毒逃亡狂飆7公里！蘆洲機車男衝民宅　躲車庫失敗遭逮

哪縣市最常震？收到「國家級警報」排名曝　第3名超意外

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀