王鴻薇接恐嚇電話！遭嗆「再說黑道就開槍」 錄音檔曝光
蔣萬安當選台北市長後，台北市第三選區（北松山、中山區）立委懸缺，國民黨推派王鴻薇出戰民進黨的吳怡農，不過兩人卻因「黑道參政」引爆話題。對此，王鴻薇今（7）日在" target="_blank">臉書指出，接到電話恐嚇，「再說黑道就要開槍」！
編輯中心/綜合報導
王鴻薇透露，昨（6）日下午辦公室助理，下午3點05分接到恐嚇電話，對方直言「不然你會被人家開槍啦，我不騙你啦…我不騙你啦！齁你如果一直弄黑道的話，我們有可能會開槍喔…」但助理進一步詢問他是哪裡，就馬上掛斷電話。
王鴻薇指出，助理第一時間已通知警方，當天晚上20:37我隨即前往三張犁派出所報案，辦公室也會稍後公布錄音檔。
王鴻薇表示，為了以防萬一，自己競選團隊目前也申請警方隨扈保障人身安全，也希望警方盡早抓到恐嚇者。「我絕對不會屈服， 也不會縱容這種恐嚇威脅的行為，參選以來，我一直的信念就是『勇敢不沈默』，一定請大家放心，這些恐嚇威脅並沒有影響到鴻薇。」
王鴻薇錄音檔全文：
對方：會被人開槍
對方：我不騙你啦
對方：有可能啦
王鴻薇辦公室助理：你是？
對方：你如果一直弄黑道的話，我們有可能會開槍喔
王鴻薇辦公室助理：你們會開槍？你是哪裡？
王鴻薇辦公室助理：你那邊是哪裡？
對方：你不要問我（編輯：孫唯容）