獨／達美樂這間店披薩賣太狂！放假1天老外CEO親自代班
▲達美樂獎勵11月「披薩99元優惠」業績成長率第一的門市，讓台中南區「達美樂披薩興大國光店」全體員工放假一天，由台灣達美樂總部CEO Ronald Dekker（圖左一）和各部門主管們南下代班，從摺紙盒、備料、製作披薩到出餐外送都由高層一手包辦。（圖／記者蕭涵云攝）
記者蕭涵云/台中報導
｜ 2022-12-07 13:05:50 2022-12-07 13:49:56
達美樂為獎勵今年11月「外帶9吋
披薩99元優惠」 業績成長率第一的門市，讓台中南區「達美樂披薩興大國光店」全體員工放假一天，今（7）日由台灣達美樂CEO Ronald Dekker和各部門主管們，親自南下到該店支援一整天。為了迎戰第一線，達美樂派出比平常多兩倍的高層人力到現場，從一進店就開始摺紙盒、備料，甚至製作披薩和出餐外送都一手包辦，開店前的精神喊話尾音還沒落下，時間一到11點就有電話進線。
據了解，台灣達美樂在11月活動籌備前，就已經安排好週邊事務，提前準備至少2個月時間安排配置原料、人力等細節，很有決心要雪恥6月提早賣斷的風波。還設定了獎勵目標，慰勞辛勞的門市第一線服務人員。官方透露，這次全台有將近超過三分之一的門市獲得獎金的鼓勵。而約在活動前一個月，總部還決定追加員工獎勵，成長率第一的門市可以獲得「放假一天」，並由高層主管們來代班；據台灣達美樂高層表示「即使是贏家在屏東潮州也是會去喔」。
官方表示，為了奪得獎勵，其實各地門市人員也做很多準備，大家都變得正向積極，思考怎麼更有效率製作餐點、更快把披薩送出等。根據總部透露，達美樂平時業績最好的門市也是在台中，而11月這波99元披薩活動，業績成長率第一的贏家門市則由台中南區「達美樂披薩興大國光店」奪得冠軍。而且這間還是加盟門市， 當週業績翻4倍、奪下成長率第一，今12/7全體員工獲得放假一天。
而出發到現場代班的CEO Ronald Dekker和10位同仁，來自行銷、採購、開發、資訊、維修等部門高層主管，並包含其他團隊支援的4名員工，將拆成2班支援一整天。據內部透露，總部這次可是出動了比該門市平時多2倍的人力來應戰。由行銷部門主管站餐檯、製作披薩，財務主管烹製副食品並清潔，維修主管則負責切分包裝，CEO特助則協助接電話和結帳；Ronald Dekker不只管控全場，還時不時跳下來親自示範與製作。
據《NOWnews今日新聞》記者觀察，從一進門開始Ronald Dekker就相當熟門熟路，不僅教學同仁正確摺出標準披薩紙盒，連披薩製作也都親自處理，一有空檔還跑出店外發傳單、舉牌；而前來代班支援的同仁們也都相當興奮，還聽到他們彼此喊話「一個披薩做6分鐘太久了不行」、「我找不到章魚」等互動。
▲台灣達美樂CEO Ronald Dekker親自製作披薩。（圖／記者蕭涵云攝） ▲據現場支援的達美樂高層同仁表示，不會太緊張，反而很興奮可以第一線接觸客人。（圖／記者蕭涵云攝） ▲由於菜色標籤都是中文，Ronald Dekker等待同仁協助確認餐點。（圖／記者蕭涵云攝）