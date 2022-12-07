川普集團「稅務詐欺」罪名成立！17項刑事罪名恐罰4900萬
美國前總統川普（Donald Trump）旗下「川普集團」（Trump Organization）的2家公司涉嫌長期逃稅，在陪審團審議兩天過後，紐約曼哈頓法院判定該公司構成稅務詐欺、協助前財務長等高階主管逃漏稅等數項刑事犯罪，判決結果出爐後該集團恐面臨160萬美元（約新台幣4900萬元）的罰金。
國際中心楊智傑／綜合報導
據《BBC》、《華爾街日報》等多間外媒報導，紐約曼哈頓陪審團於美國時間6日裁定，川普家族的房地產公司和獨立實體川普薪資公司（Trump Payroll Corporation）構成包含稅務詐欺等多項刑事犯罪，所有遭到指控的罪名全部成立，而這也是這些公司首次被判有罪。
起訴此案的曼哈頓地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）表示，川普公司提供包含前財務長魏索柏格（Allen Weisselberg）等高層，支付豪華汽車、私立學校的高額費用，卻不將其算為薪資收入，因此實際申報的薪資額較低，減少公司必須繳納的稅額，「這是一個關於貪婪和欺騙的案件」。
儘管川普本人和其家庭成員並未受指控，也沒有親自出庭受審，但陪審團認為，這兩個公司長達15年進行的逃稅計畫，確認犯下17項罪名，包括稅務欺詐、偽造商業紀錄、提交虛假稅表等。
報導指出，「川普集團」恐面臨最高160萬美元（約新台幣4903萬元）的罰金，該公司未來在進行抵押貸款及融資時，可能也會遇到困難，這對2024年將再度參選總統、尋求黨內初選提名的川普恐構成重創，川普集團也透過律師表示將提出上訴。