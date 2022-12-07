台積電赴美設廠 蕭美琴強調「根留台灣」：產業互補互利
台積電在亞利桑那州的5奈米晶圓廠，於美國當地時間6日舉行移機典禮，美國總統拜登、台積電董事長劉德音、總裁魏哲家、張忠謀夫婦、蘋果公司執行長庫克、我國駐美大使蕭美琴等人均有出席，共同迎接產業界的盛事。而對於外界「最先進製程外移，台積電變美積電」的疑慮，蕭美琴也強調，「台積電持續投資台灣、根留台灣是不爭的事實」。
編輯中心/綜合報導
蕭美琴今（7）日在臉書發文表示，「今天來到亞利桑那州當觀眾，很榮幸能見證台灣產業在全球地位的壯大！台積電在鳳凰城的移機典禮，是台灣晶片產業持續擴大全球產能的重要一步。有人說台積電會變美積電，我覺得這個形容不合邏輯，因台積電持續投資台灣、根留台灣是不爭的事實。」
蕭美琴強調，「台灣擁有最完整的供應鏈生態、充沛的人才以及勤奮的人民，也讓台灣成為全球最具競爭力的晶片製造地，無人可比。我曾經在接受美國媒體受訪時指出，毫無疑問的，台灣未來將繼續維持全球晶片產業不可替代也不可獲缺的角色。」
蕭美琴指出，「而在台灣發展的同時，美國是台積電最重要的市場，美國的資金、技術、與科技人才培育也挹注台積電數十年來成長的部分養分。美國製造的產品對美國市場與客戶有一定的吸引力，美國總統拜登與科技大廠老闆們出席致辭也反應這點，因此現在台積電選擇在接近市場與客戶的美國建置產能，以更貼近特定客戶的需求，相信也是維持全球競爭力與關鍵供應鏈韌性的佈局。台美產業間互補互利，是force-multipliers 彼此的加乘力量。」
蕭美琴最後也祝福台積電，根留台灣、延伸到美國，「開出豐盛的果實！」（編輯：倪浩軒）