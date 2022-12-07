1380萬起，Super SUV顛峰之作 Lamborghini Urus Performante正式登臺

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Lamborghini發表Urus後，超跑化性格將SUV提升到另一個境界，也為Lamborghini帶來亮眼銷售成績，單是2022年前三季，Lamborghini交車數已達7,430輛，寫下歷史紀錄，而Urus問世短短四年也累計銷量突破20,000輛，是Lamborghini歷史以來銷售速度最快的車款，為滿足層峰人士追求極致的渴望，Lamborghini再推出了性能更為強悍的Urus Performante，並在2022年底正式引進。臺灣並在2022年底正式引進臺灣。
彰顯其非凡實力，Lamborghini Urus Performante在車型首發前即於派克峰國際爬山賽（Pikes Peak International Hill Climb）賽道上創下量產SUV類別的全新成就，穿越總長約 19.99 公里、爬升海拔 1,440 公尺、征服 156 彎道，僅用時10分32秒064通過終點線，打破了2018年的10分49秒902紀錄，證明 Urus家族車系的無限可能，再造Super SUV之峰。
「Urus Performante絕非等閒—它突破紀錄並提升級距標竿，重新定義高性能Super SUV的概念，無論何種道路皆可享有無以匹敵的駕馭體驗。我很高興能在全球首發短短三個月內的時間在臺灣發表Urus Performante這極具代表性的車款。」Automobili Lamborghini亞太區總監Francesco Scardaoni說道。
「Urus開拓了Super SUV的全新道路，而Performante則突破既有框架，結合豪華性能與多功能性，將級距水準提升至前所未見的高度。身為臺灣總代理，我們很榮幸將Urus Performante帶給臺灣的愛好者。」 Lamborghini Taipei總經理趙一葵先生表示。
非凡設計成就卓越性能
初窺Urus Performante，源自航太動力學的大膽輪廓線條環繞車身，顯示其引領前方道路的氣勢。更為純粹銳利的引擎蓋及車頭設計，展現Performante 的超級跑車基因，保留Urus 與生俱來的優雅。極致輕量，廣泛運用的碳纖複合材質使其成為級距應用最多碳纖維套件的車款，彰顯以「Performante」為名之精神。
Urus Performante強悍而獨具一格的造型成就優化的空力特性，體現型隨機能的理念。整合Air Curtain氣簾的前保桿，可將氣流導向前輪，減低空氣阻力。全新設計的引擎蓋造型，整合進氣設計，在強化引擎冷卻效果同時亦助於整體空力效益。全新打造的後下擾流將使Urus Performante的下壓力增加了38%。
更優化的空力特性搭配競技化的輕量工程，體現彷若超跑般的駕馭風範。Urus Performante全車多處採用碳纖維輕量化材質打造，包含車前、後保桿下部、四輪輪弧、整合進氣口的引擎蓋、後尾翼。引擎蓋及車頂亦可選配碳纖維外觀，與車色對比，凸顯其動感魅力。標配的Akrapovič輕量化鈦合金排氣管依所選駕駛模式激發出Lamborghini最純粹、獨具特色的澎湃聲浪。
相較於標準Urus，Urus Performante整體車身更低、更寬、彷若超跑般的戰鬥風格。得益於運動化鋼製彈簧懸吊，底盤降低20mm，輪距則增寬16mm；低扁的流線車身因更為突出的車頭設計、尾翼以及後保桿而增長25mm，車身輪廓更接近超跑的外觀特性。
進入車內，Performante的運動特性一覽無遺。此輛首部抵臺的Urus Performante內裝配置單色Alcantara麂皮搭配白色對比縫線，座椅可見車型專屬的六邊形縫線設計以及車型標誌。進一步探索內裝搭配選擇，多樣車型專屬的顏色及內裝選項，打造出最能完美呈現車主性格的Performante樣貌。內裝的消光碳纖維細節與車外多處運用的輕量化材質相呼應，車內門把亦可選配更具戰鬥氣息的珍珠紅色。透過Ad Personam頂級客製化服務，車主可更深度訂製出專屬自我風格的SSUV，想像力是唯一的限制。
Urus Performante動力提升至666 CV，車身重量減輕47 kg，成就級距最強大之3.2 kg/CV動力重量比。0-100 km/hr加速僅需3.3秒，100 km/hr煞停距離僅有32.9公尺，彷若超跑般敏捷。 Urus Performante於2,300至4,500 rpm達到850 Nm扭力峰值，極速為 306 km /h，強大的縱向性能與駕馭反饋度、操控穩定性相呼應。更為強化的空力效益，下壓力提升38%。全新差速器設計使扭矩分配更優化，在驅動條件下將比率從 3.16 增加到 3.4，於滑行時則從 3.02 增加到 3.33。
重新調校的駕駛模式提供車主依環境不同最完美的車輛動態設置：STRADA 街道模式，Urus 提供舒適、豪華的駕駛體驗和平穩的懸吊特性。在 SPORT運動模式下，車主可以享受到直接的油門反應，後輪轉向在低速時靈活，在高速時則穩定，具有過度轉向的駕駛樂趣特性和快速的換檔速度。更具運動感的底盤設定，以及運動化的鋼製彈簧和經過調校的懸吊系統，將車輛動態回饋最大化，使駕駛享受最純粹的駕駛樂趣。在 CORSA賽道模式中，卓越的操控性能釋放Urus Performante賽道靈魂：穩定的高速行駛特性以及貼地的平穩過彎體驗，應對賽道環境劍鋒所指，所向披靡。
除了標準的駕駛模式之外，Urus Performante新增RALLY拉力越野模式，在泥濘賽道上該模式將此款Super SUV極富樂趣的運動性提升至前所未見的高度。其轉向過度的特性搭配防傾桿及運動化鋼製彈簧懸吊，在粗糙與極具挑戰的路面上發揮無以匹敵的駕馭表現。Urus Performante為駕馭而生，樂趣屬性的動態反應與彷若超跑般的性能表現，顛覆Super SUV既有定義，再創級距標竿之巔。
首部Lamborghini Urus Performante在臺灣正式發表，基本建議售價為1,380萬起，同樣具備豐富地客製化服務，滿足車主想與眾不同的心，並將於2023開春陸續交付車主。總代理嘉鎷興業同時預告Urus車系新世代成員Urus S 亦將於明年上半抵臺，敬邀國內熱血愛好者一同探索Lamborghini Super SUV全新領域，深究蠻牛最新性能工藝結晶。