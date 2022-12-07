仇恨值高成陳時中2.0？吳怡農：期待正向的政治競爭
台北市中山、北松山區立委補選將於1月8日投票，民進黨參選人吳怡農今（3）日上午前往文昌宮參拜並受訪。吳怡農表示，今天帶著海報前來，希望大家把海報貼在店家、自家門口，提醒大家1月8日要投票；對於競選對手王鴻薇接到恐嚇電話，吳怡農也譴責暴力，拜託警方全力偵查。
記者黃宣尹／台北報導
吳怡農表示，今天到文昌宮參拜，除了跟里長打招呼問候，也帶著自己昨天公布的競選海報過來，希望接下來幾個禮拜，有機會把海報放在文昌宮讓大家索取。
至於對手、國民黨參選人王鴻薇接到恐嚇電話？吳怡農表示，這很嚴肅，自己譴責暴力行為，據聞王鴻薇辦公室已經報案，拜託警方全力偵查，也要提升王鴻薇競選辦公室附近的安全維護。
另外，是否擔心仇恨值提高，成為陳時中2.0？吳怡農表示，操作仇恨是有效的，但還是必須堅持相信，選民們期待一場更正向的政治競爭，希望在接下來4個多禮拜，雙方都能堅持更好的選舉方式，這是中山、北松山區選民應得的。
談及自己的政見，吳怡農說，在國防議題方面會有一系列政見發表，自己從上次選舉以前就關心國防方向，其中關於兵役制度在這次選戰會提出具體主張，兵役制度與訓練、役期改革跟檢討都是一向的主張。