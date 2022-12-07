謝國樑接基隆市長當選證書　盼貼近地方、傾聽民意

基隆市長當選人謝國樑今（7）日上午於競選後援總會，接受由中選會代表致送市長當選證書，受訪表示希望未來有機會再到街頭向市民請益、問好，蒐集民眾對生活、通勤、交通反映的問題；並且市府還要作Podcast，邀請各局處首長團隊，針對大家所關心的議題，以有深度評論的方式與市民們談論市政，都是「小愛爸爸」市府想要做的事。
記者吳嘉億／綜合報導
謝國樑表示，很高興拿到當選證書，對自己來說意義很不同，因為這次的選戰，花了很多時間去準備及慢慢的要去落實，指出如果以後有機會，希望能回到街頭、大家上下班的聚集地，向市民請益、問好，蒐集民眾對生活、通勤、交通反映的問題，強調能夠到第一線跟民眾多接觸、互動，不管是首長還是民意代表，都是工作之一，不是只待在辦公室，或是針對議題才到地方做會勘而已，能在地方上詢問市民狀態，是自己未來想做的事情方式。
至於副市長人選部分，謝國樑表示，第一步是要先把部分局處首長能夠都邀請到，包含過去在立法院的同事以及在產業、企業界優良有經驗的人士，至於秘書長跟副市長還在努力當中，強調不一定要跟自己同質性相同，也能是互補，不管是業界或其他政黨，都會來考慮，有確定會盡快公布，預計再一周左右會再公布另一波人事。
施政跟預算規畫部分，謝國樑指出，112年預算已編列完成及通過，理論上不宜做加追減預算，未來依照前任市府跟議會預算通過的額度下，好好去落實施政；另外邀請民間到基隆來參與更多工作，說到最近企業都有把永續概念當作它們企業社會責任的重要一環，如何引導他們到基隆，不論是做投資還是永續或是社會企業責任公益，都是未來「小愛爸爸」市府會努力的方向。
謝國樑也表示未來市政府會做Podcast，由發言人擔任主持人，邀請各局處首長團隊，針對大家所關心的議題，以深度評論的方式與市民們談論市政。