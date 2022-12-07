Apple Music變K歌神器！新推「開唱」功能：聖誕趴唱起來

蘋果昨(6)晚宣布針對Apple Music推出「Apple Music 開唱」，使用者可以搭配即時歌詞和可調整的人聲跟著一起唱。「Apple Music 開唱」提供多種歌詞檢視方式，歌迷可以藉此進行主唱、表演對唱、伴唱等歌唱形式，目前收錄數千萬首歌單，從原本只能聽歌哼唱，搖身一變「K歌神器」。實際更新目前Apple Music 開唱功能台灣目前尚未開啟，根據官方表示，將於本月稍晚向全球 Apple Music 訂閱者推出，並可在 iPhone、iPad 和新款 Apple TV 4K 上使用，或許趕得上聖誕節或是跨年聚會，如果等不及，其實Apple Music現在就有動態歌詞，可以跟著原唱一起先練歌！
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「Apple Music 開唱」功能包括：
可調整的人聲：使用者現在可以控制歌曲的人聲音量。Apple Music 目錄的數百萬首歌曲中，使用者可以決定要跟著原唱的聲音一起唱、自己主唱，或是混合搭配自己與主唱的歌聲。
即時歌詞：使用者跟著喜愛的歌曲一起唱時，時間可以抓得更精準。Apple Music 會在畫面上凸顯正在演唱的確切時刻，如同歌詞隨著歌聲的節奏跳舞一般。
背景人聲：同時演唱的人聲歌詞可以獨立於主唱以動畫顯示，讓使用者更容易跟上。
同框對唱：多位歌手會顯示在畫面的兩側，便於對唱或多歌手曲目演唱。
Apple Music 也將推出一套內含 50 多個伴唱專用歌單的套組，其中收錄所有吸引全世界人們傳唱的經典歌曲、對唱、合唱和頌歌，全面最佳化 「Apple Music 開唱」體驗。「Apple Music 開唱」會在12月稍晚向全球 Apple Music 訂閱者推出，意味需要是Apple Music付費會員才能使用此功能，此功能不適用於 Apple Music「聲控」方案訂閱者，此外，人聲滑桿雖然可調整人聲音量，但不會完全消除人聲。