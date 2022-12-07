台積電擴大在美投資 王美花喊台灣仍是最重要生產基地
台積電宣布美國亞利桑那州晶圓廠開始興建第二期工程，總投資金額約為400億美元，也是美國史上規模最大的外國直接投資案之一，再度引發市場對「去台化」的疑慮。經濟部長王美花今（7）日指出，台積電總裁魏哲家已說「去台化那是不可能的事」，可見台灣仍舊會是台積電和台灣半導體最重要的國際供應鏈，台灣一定是台積電最重要的生產基地，但她也不諱言，台積電需克服美國半導體人才問題。
記者顏真真／台北報導
台積電昨日宣布美國亞利桑那州廠開始興建第二期工程，預計2026年開始生產3奈米製程，目前興建中的第一期工程預計2024年量產4奈米，兩期工程總投資金額約400億美元，為美國史上規模最大的外國直接投資案之一，也引發去台化疑慮。
王美花今日在立法院經委會受訪時表示，台積電研發中心都在台灣這邊，完整的供應鏈也這邊，現在在台灣，3奈米已經在試量產了，2奈米也在積極整併，包括竹科寶山、中科等，甚至也為1奈米積極推動龍潭科學園區三期規劃，所以在台灣，整個供應鏈、完整的體系、政府的推動，台灣一定是台積電最重要的生產基地。
她還提到，台積電總裁魏哲家也已說沒有去台化，那個是不可能的事情，她強調台灣仍舊會是台積電和台灣半導體最重要的國際供應鏈。不過，王美花不諱言表示，台積電確實要克服人才困境，如果廠商有需要與美國官方溝通，經濟部會來協助，這也凸顯台灣具有人才與供應鏈的優勢條件。