揭秘新住民文青市集　「國國村莊」首度辦理嘉年華會

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李世珍副市長表示，市府近年來在新住民服務上增加許多創新的方案，包含有新住民行動書箱、新住民料理導覽員及新住民子女培力等。今天的國國村莊也是提供新住民們一個豐富特色平台，讓有意願創業的新住民，可以擁有推銷個人品牌及獲得收入的管道。
社會處指出，國國村莊即是透過新竹市新住民家庭服務中心與新住民們共同成立的品牌活動，從108年規劃辦理新住民頭家募集計畫，讓有意成為頭家的新住民對經營更有概念與方向同時學習自我行銷，109年及110年更強化升級，創立國國市集活動，到今年擴大辦理與扶輪社共同合作辦理「國國村莊」，真真實實體現的市府對新住民的服務非一蹴可及，而是長期累積的成果。
社會處李季縈處長表示，今年首開嘉年華會的國國村莊，可以說是17位新住民頭家一年一度的大集合與成果展示，邀請民眾踴躍攜家帶眷參與，除了吃美食及購物外，還可以欣賞精彩的表演與體驗異國節慶活動等，讓親子渡過一個不出國也能擁有各國風情感受的假期。
參與活動的民眾張先生表示，因為疫情悶了2年沒有出國了，這次看到「新竹市新鮮事」的推播，立即上網報名「攀樹體驗」，還品嚐到Cá Cá 越南法國麵包專賣店，他說，小孩最喜歡的就是店裡可愛的小動物麵包，太太則喜歡吃了有初戀滋味的依達甜點的菲律賓國民美食香蕉卷。
社會處表示，今日活動將持續到下午5點，除了異國美食、創作小物與表演外，也可以來玲瓏美顏養生館有市集限定的放鬆按摩體驗！想要舒緩上班疲憊的民眾一定要來試試！
社會處指出，新竹市新住民家庭服務中心，為來自世界各地與新竹市民結婚入境居留、定居或停留的民眾所設置的專屬服務場域，提供諮詢、關懷訪視、生活適應、心理諮商及資源連結等服務，無論是否取得中華民國國籍均為服務的對象，平日地點在新竹市建功一路49巷14號3樓，服務電話：03-5722395。
今日活動，愛爾德社會福利協會專業總監姚奮志、國際扶輪3501地區前總監吳得坤、國際扶輪3501地區基金會主委鄭桓圭賢伉儷、北區扶輪社社長游振宗賢伉儷及議員劉康彥到場共襄盛舉。