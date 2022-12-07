國發會龔明鑫再澄清去台化　「台積電台灣廠一定最賺錢」

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國發會主委龔明鑫今（7）日以法人董事身分參與典禮，他說真的非常高興，這是歷史性的一刻，因為國發基金是台積電現在單一最大的法人股東。這次典禮美國總統拜登與地方官員特別提到，台積電設廠創造地方就業機會，也實現在地化，對美國重新領導世界經濟有所助益，為此龔認為算是歷史性的一刻。
龔明鑫表示在半導體產業，IC設計美國最強，晶圓代工與封裝測試則是台灣最強，兩個第一名強強聯手，應該是最好的供應鏈組合，相信不只在半導體領域，其他領域像是5G應該也有新的供應鏈組合，將有更多合作機會。
不過，針對外界有「去台化」疑慮，龔明鑫再度澄清，台積電亞利桑那州廠第一期5到4奈米，每月產能是2萬片，一年24萬片，即便2026年兩個新廠加起來是年產60萬片，但台積電每月產能是113萬片，一年為1356萬片，更何況到2026年產量會更大，在台積電產能比例上，恐怕連占3%、4%都不到，強調沒有去台化的問題。
龔明鑫還說，台積電一定會把最先進製程與最好技術留在台灣，因此台積電已在台灣佈局1奈米，認為台灣的廠也會是世界最賺錢的廠。他提到，台積電創辦人張忠謀典禮上提到過去曾想在美設廠，當時環境不允許，但現在情況改變，尤其人才的部分，台積電幫300多位美國員工到台灣受訓，台灣也有受訓一部份員工到美廠，就是希望能讓運作順暢，相信對台美雙方都是雙贏，對台積電的競爭力也能有所提升。
至於龔明鑫是否與美國官員或是總統拜登互動？他僅回應「相隔一排」。媒體追問有沒有其他與美方的參訪，龔則說這次是以台積電法人董事代表來的，非以台灣官方身分，之後有什麼活動會以台積電安排為主。