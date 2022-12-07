6年新高！員旅平均補助1.1萬元、8成企業有尾牙

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此外，2022年80%企業規劃舉辦年終尾牙，創6年新高，主因2022年疫情緩和、防疫鬆綁，聚餐漸成常態，尾牙模式也將從線上同樂、轉為實體活動。不過，平均每位員工尾牙補助金額3,422元，比2021年3,650元略減228元。
報告也指出，企業提供的九大經濟福利，包括春節、勞動節、端午節、中秋節、結婚、生育、生日、員旅、年終尾牙，除了生育、年終尾牙的補助比2021年下降之外，其他七項的金額都比去年上升。另外，最常見的三節獎金，有提供的企業比例更創6年新高，以中秋福利最常見，最多企業(94%)平均發放1,566元。
而企業福利通常分為經濟福利、以及非經濟福利。104職涯診所Podcast EP133、134集，邀請到友達光電、慧邦科技HR分享她們掌握到國內外各種羨煞眾人的企業福利。
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