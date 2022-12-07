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6年新高！員旅平均補助1.1萬元、8成企業有尾牙

▲提供員工旅遊補助的企業，平均每位員工補助1.1萬元，另有8成的企業規劃年終尾牙，均創6年新高。（示意圖／NOWnews資料照）
▲提供員工旅遊補助的企業，平均每位員工補助1.1萬元，另有8成的企業規劃年終尾牙，均創6年新高。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

104人資學院最新出版《2022~2023台灣地區薪資福利調查報告》揭露企業的九大經濟福利並於今（7）日公布，其中，提供員工旅遊補助的企業，平均每位員工補助1.1萬元，另有8成的企業規劃年終尾牙，均創6年新高。2022解封年，隨著中央流行疫情指揮中心已陸續公布，出國免隔離、婚宴可逐桌敬酒敬茶，年底節慶高峰將至，民生消費產業可望再添薪火。

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《2022~2023台灣地區薪資福利調查報告》調查顯示，2022年67%的企業補助每位員工旅遊1.1萬元，創6年新高，除了反映企業與員工共享利潤，也有利企業留才徵才。其中，補助金額排名前25%的「領先群」企業平均補助1.4萬元，比排名後25%的「落後群」企業平均補助4,500元，多出9,500元。

此外，2022年80%企業規劃舉辦年終尾牙，創6年新高，主因2022年疫情緩和、防疫鬆綁，聚餐漸成常態，尾牙模式也將從線上同樂、轉為實體活動。不過，平均每位員工尾牙補助金額3,422元，比2021年3,650元略減228元。

報告也指出，企業提供的九大經濟福利，包括春節、勞動節、端午節、中秋節、結婚、生育、生日、員旅、年終尾牙，除了生育、年終尾牙的補助比2021年下降之外，其他七項的金額都比去年上升。另外，最常見的三節獎金，有提供的企業比例更創6年新高，以中秋福利最常見，最多企業(94%)平均發放1,566元。

而企業福利通常分為經濟福利、以及非經濟福利。104職涯診所Podcast EP133、134集，邀請到友達光電、慧邦科技HR分享她們掌握到國內外各種羨煞眾人的企業福利。

包含彈性工時&工作模式。每天正常工時從8小時縮減到7小時。彈性上班時間，10點再進辦公室。每周一WFA(work from anywhere)讓員工自由選擇工作地點，返鄉員工不用周日晚上擠成沙丁魚或搶車票，揮別周日晚上的憂鬱。給薪的志工假、一年15天有薪病假、生理假、孝順假、充電假、不抽菸一年多6天健康假。一對一mentor制、讓新人不會被放生、企業自設大學、免費外訓、全球輪調計畫，海外出差meeting day + N天玩樂假。

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