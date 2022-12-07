李四川任蔣萬安市府副市長 柯文哲肯定：他是公務老手
高雄市政府前副市長李四川，昨（6）日傳出將任台北市準市長蔣萬安的副市長。對此台北市長柯文哲也予以肯定，表示李四川本來就是事務官出身，是公務老手，資歷沒有問題而且非常優秀。至於傳出蔣萬安將沿用部分現任局處首長，柯文哲也直言自己的小內閣成員多數都是事務官，要沿用事務官系統也完全沒有問題。
記者丁上程／新北報導
柯文哲與蔣萬安週一在台北市政府進行交接討論會議，昨日傳出蔣萬安想針對市府局處進行組織改造，包含公訓處併入研考會轄下、兵役局併入民政局，並且將都更處升級為都更局、成立青年事務局。對此柯文哲則回應，兵役局在停止徵兵改成募兵制，業務是有萎縮，兵役局併民政局這是可以的，公訓處併研考會這也可以，其他的就要再考慮一下。
「你問我的話，我會覺得用一個委員會就解決掉了，弄個青年事務委員會就可以處理。」柯文哲說，對於台北市來講老人才是問題，但也不會因此成立一個老人局。柯文哲強調，對他來說需要跨局處處理的問題，最好用委員會的方式來運作，單獨成立一個局反而會比較麻煩。
至於針對蔣萬安內閣將延攬李四川擔任第一個副市長，柯文哲也予以肯定，並表示李四川本來就是公務老手，也是一路從台北市新工處一路做上去，「他在新北當過副市長，高雄也做過，這個工程資歷沒問題，相當優秀。」柯文哲說，自己的小內閣也很多局處首長是事務官出身，若未來蔣市府要沿用事務官系統也是沒有問題。