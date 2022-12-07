MLB／前國聯MVP力拚復活！一年合約轉戰小熊

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據消息人士告訴大聯盟官網，本次Bellinger與小熊隊簽下的是一紙一年短約，年薪大約1750萬美元(約台幣5.36億)，對小熊隊來說，僅有一年的短約並不會對球團帶來負擔，也有助於Bellinger力拚反彈，還能再追求更大張的合約。
今年才剛滿27歲的Bellinger，於2017年首度登上大聯盟，菜鳥球季就打出進攻指數.933的超猛表現，還加上39支全壘打，讓他在該年就奪下「年度最佳新人」的獎項，到了2019賽季表現更上一層樓，整年.305/.406/.629的打擊三圍，外帶47轟、115分打點，讓他奪下生涯首座「國聯MVP」。
拿下MVP後，Bellinger不進反退，近兩個賽季平均打擊三圍僅有.193/.256/.355，幾乎砍半的成績，兩年加起來的全壘打也只有29支，如此大幅度的下滑也讓道奇隊忍痛將他放棄。
小熊隊教頭David Ross在談到這位強打時，也提到「我記得他剛進聯盟的時候，是個有柔軟手感的一壘手，之後卻轉為十分有活力且偉大的外野手，他雖然近幾個賽季沒能像前幾年一樣打出好成績，但對一個偉大球員來說，肯定還有很大的潛力」，十足展現出對這位新同學的期待。